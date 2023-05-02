Услід за Зайцевим: помер відомий модельєр Валентин Юдашкін

Путініст Юдашкін, за повідомленнями медіа, боровся з тяжкою хворобою

Після новини про смерть відомого модельєра В’ячеслава Зайцева не стало його колеги та співвітчизника, ще одного представника модної сфери. У віці 59 років помер радянський і російський модельєр Валентин Юдашкін.

Інформація про смерть дизайнера з’явилася у російських Телеграм-каналах у вівторок, 2 травня 2023 року. Точна причина смерті поки не називається, але Юдашкін мав проблеми зі здоров’ям.

Юдашкін вважався популярним модельєром у росії. У його вбраннях з’являлися Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Людмила Гурченко, Христина Орбакайте. Встигав кутюр’є працювати і з російським урядом. Юдашкін створював костюми для російської олімпійської збірної, розробляв форму для військовослужбовців вс рф.

У 2012 році офіційно став довіреною особою тоді кандидата у президенти путіна. Після повномасштабного вторгнення агресора не виступив проти нападу на Україну. За своє мовчання поплатився скасуванням показу власної колекції, захід мав відбутися у травні 2022 року на тижні моди у Парижі.

Журналісти неодноразово повідомляли, що з 2016 року Юдашкін страждає від онкологічного захворювання. Весною після ремісії стан модельєра погіршився. 2 травня стало відомо про смерть Юдашкіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії ліквідували пропагандиста Владлена Татарського. Момент вибуху у кафе потрапив на відео.