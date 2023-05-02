Путинист Юдашкин, по сообщениям медиа, боролся с тяжелой болезнью

После новости о смерти известного модельера Вячеслава Зайцева не стало его коллеги и соотечественника, еще одного представителя модной сферы. В возрасте 59 лет скончался советский и российский модельер Валентин Юдашкин.

Информация о смерти дизайнера появилась в российских Телеграм-каналах во вторник, 2 мая 2023 года. Точная причина смерти пока не называется, но у Юдашкина были проблемы со здоровьем.

Юдашкин считался популярным модельером в россии. В его нарядах появлялись Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Кристина Орбакайте. Успевал кутюрье работать и с российским правительством. Юдашкин создавал создавал костюмы для российской олимпийской сборно, разрабатывал форму для военнослужащих вс рф.

В 2012 году официально стал доверенным лицом тогда кандидата в президенты путина. После полномасштабного вторжения агрессора не выступил против нападения на Украину. За свое молчание поплатился отменой показа собственной коллекции, мероприятие должно было состояться в мае 2022 года на неделе моды в Париже.

Журналисты неоднократно сообщали, что с 2016 году Юдашкин страдает от онкологического заболевания. Весной после ремиссии состояние модельера ухудшилось. 2 мая стало известно о смерти Юдашкина.

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