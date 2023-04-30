Умер известный советский и российский модельер, одевавший Пугачеву и "На-На"

В последнее время мужчина не жаловался на проблемы со здоровьем

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет в одной из московских больниц.

Как проинформировал Mash, мужчина находился на своей даче в поселке Каблуково и около 14:00 вызвал скорую помощь из-за острой боли в животе.

Медики установили у него желудочное кровотечение и доставили в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и увезли в реанимацию. Однако спасти ему жизни не удалось и в 18:00 стало известно, что он умер.

Известно, что в последнее время Зайцев не обращался за помощью к медикам и не жаловался на проблемы со здоровьем.

Зайцев занимался созданием своих авторских коллекций одежды с 1982 года в качестве художественного руководителя Дома моды.

Кроме того, он занимался пошивом одежды для многих советских и российских эстрадных звезд, включая Эдиту Пьеху, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, участников группы "На-На" и многих других.

Кроме мира моды Зайцева также интересовала живопись, которой он уделял много внимания.

В 2016 году стало известно, что дизайнер страдает болезнью Паркинсона.

Как сообщалось ранее, стало известно о смерти гитариста культовой шведской группы ABBA Лассе Велландера. Мужчине было 70 лет.