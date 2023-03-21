Нашли без сознания возле вокзала: в 56 лет умер звезда "Гарри Поттера" и "Звездных войн"
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Рост актера составлял 132 сантиметра
Во вторник, 21 марта, стало известно о смерти британского актера Пола Гранта. Мужчина стал известен благодаря роли гоблина во франшизе "Гарри Поттер" и эвока в шестой части "Звездных войн".
Как сообщает theguardian, Грант был найден без сознания возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в Лондоне вечером в четверг 16 марта. Тогда врачи констатировали у актера отсутствие мозговой деятельности. Все это время Пол Грант был подключен к аппарату жизнеобеспечения, и только утром в понедельник мужчина был объявлен мертвым. Причина смерти не разглашается.
Что известно о Поле Гранте
У Гранта был редкий генетический тип карликовости, его рост составлял 132 см. Мужчина получил известность после выхода фильма "Лабиринт" 1986 года с Дэвидом Боуи и Дженнифер Коннелли. Также актер играл в фильме "Лабиринт" (1985) с Томом Крузом в главной роли. Пол Грант отметился ролью в картине "Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая", где сыграл представителя расы эвок. А в фильме "Гарри Поттер и философский камень" он сыграл гоблина.
Напомним, что впервые фильм "Гарри Поттер" вышел на экраны в 2001 году. Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные герои "Гарри Поттера" за 22 года.