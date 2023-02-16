Гермиону и Невилла не узнать: как изменились актеры культового "Гарри Поттера" спустя 22 года (фото)

Эмма Уотсон носит короткую прическу, а Руперт Гринт стал папой

Франшиза "Гарри Поттер" по роману Джоан Роулинг состоит из восьми основных частей и пересматривается уже не одним поколением последние 22 года. Впервые британско-американский фэнтезийный фильм вышел на экраны в 2001 году. Теперь это уже легендарная история. А началось все с приключений юного волшебника Гарри Поттера с непростой судьбой и особыми способностями. Со школьными друзьями он искал философский камень в школе чародейства Хогвартс.

Гарри, Рон, Гермиона и другие ключевые персонажи картины полюбились миллионам зрителей по всему миру. В фильме они играли первокурсников, которым только стукнуло 11 лет. "Телеграф" вспоминает, какими были Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Мэттью Льюис и как они выглядят сегодня.

Главная роль фильмов – Гарри Поттер. Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потрудиться, чтобы показать свои актерские способности в других амплуа. Этому способствовало его участие в фильмах "Затерянный город", "Женщина в черном", "Джунгли", "Убей своих любимых", "Записки юного врача". 33-летний актер продолжает сниматься до сих пор. Не женат, но более десяти лет состоит в отношениях с актрисой Эрин Дарк.

Для многих Рэдклифф навсегда останется Гарри Поттером

Рыжеволосого паренька Рона Уизли играл Руперт Гринт, которому сейчас 34 года. К сожалению, другие работы актера не были настолько же успешными. Зато он успел параллельно реализоваться в личной жизни. Более 10 лет вместе с Джорджией Грум (их брак – гражданский), а три года назад стал папой (дочку назвали Уэнсдэй).

У Руперта Грина маленькая дочь

Образ заучки Гермионы Грейнджер воплотила на экране Эмма Уотсон. На счету 32-летней актрисы много успешных проектов, в том числе "Маленькие женщины", "Красавица и чудовище", "Хорошо быть тихоней", "Ной". Личное актриса тщательно скрывает от общественности. По слухам, у нее отношения с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном, но ни один из пары публично это не подтверждал.

Гермиону едва ли можно узнать

Роль плохиша Драко Малфоя исполнил Том Фелтон, которому ныне 35 лет. Другие работы в кино настолько популярными, как "Гарри Поттер", для актера не были. Зато Фелтон увлекся музыкой и даже выпустил несколько альбомов. Семь лет встречался с коллегой по актерскому цеху Джейд Гордон, но они разошлись. Сейчас Том не распространяется о своих отношениях.

Роль Драко - самая знаменитая для Тома Фелтона

Забавного подростка Невилла Долгопупса играл Мэттью Льюис. Сейчас актеру 33 года. Некоторым зрителям он также может быть знаком по картине "До встречи с тобой". С 2016 года вместе с организатором мероприятий в Universal Studios Анджелой Джонс, последние пять лет официально в браке.

Невилл с годами похорошел

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выросли популярные в 90-х дети-актеры. "Трудный ребенок" не снимается совсем, а у Калкина есть маленький сын.