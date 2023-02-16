Гермиону и Невилла не узнать: как изменились актеры культового "Гарри Поттера" спустя 22 года (фото)
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Эмма Уотсон носит короткую прическу, а Руперт Гринт стал папой
Франшиза "Гарри Поттер" по роману Джоан Роулинг состоит из восьми основных частей и пересматривается уже не одним поколением последние 22 года. Впервые британско-американский фэнтезийный фильм вышел на экраны в 2001 году. Теперь это уже легендарная история. А началось все с приключений юного волшебника Гарри Поттера с непростой судьбой и особыми способностями. Со школьными друзьями он искал философский камень в школе чародейства Хогвартс.
Гарри, Рон, Гермиона и другие ключевые персонажи картины полюбились миллионам зрителей по всему миру. В фильме они играли первокурсников, которым только стукнуло 11 лет. "Телеграф" вспоминает, какими были Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Мэттью Льюис и как они выглядят сегодня.
Главная роль фильмов – Гарри Поттер. Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потрудиться, чтобы показать свои актерские способности в других амплуа. Этому способствовало его участие в фильмах "Затерянный город", "Женщина в черном", "Джунгли", "Убей своих любимых", "Записки юного врача". 33-летний актер продолжает сниматься до сих пор. Не женат, но более десяти лет состоит в отношениях с актрисой Эрин Дарк.
Рыжеволосого паренька Рона Уизли играл Руперт Гринт, которому сейчас 34 года. К сожалению, другие работы актера не были настолько же успешными. Зато он успел параллельно реализоваться в личной жизни. Более 10 лет вместе с Джорджией Грум (их брак – гражданский), а три года назад стал папой (дочку назвали Уэнсдэй).
Образ заучки Гермионы Грейнджер воплотила на экране Эмма Уотсон. На счету 32-летней актрисы много успешных проектов, в том числе "Маленькие женщины", "Красавица и чудовище", "Хорошо быть тихоней", "Ной". Личное актриса тщательно скрывает от общественности. По слухам, у нее отношения с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном, но ни один из пары публично это не подтверждал.
Роль плохиша Драко Малфоя исполнил Том Фелтон, которому ныне 35 лет. Другие работы в кино настолько популярными, как "Гарри Поттер", для актера не были. Зато Фелтон увлекся музыкой и даже выпустил несколько альбомов. Семь лет встречался с коллегой по актерскому цеху Джейд Гордон, но они разошлись. Сейчас Том не распространяется о своих отношениях.
Забавного подростка Невилла Долгопупса играл Мэттью Льюис. Сейчас актеру 33 года. Некоторым зрителям он также может быть знаком по картине "До встречи с тобой". С 2016 года вместе с организатором мероприятий в Universal Studios Анджелой Джонс, последние пять лет официально в браке.
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