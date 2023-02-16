Герміону й Невілла не впізнати: як змінилися актори культового "Гаррі Поттера" через 22 роки (фото)

Емма Вотсон носить коротку зачіску, а Руперт Грінт став татом

Франшиза Гаррі Поттер за романом Джоан Роулінг складається з восьми основних частин і переглядається вже не одним поколінням останні 22 роки. Вперше британсько-американський фентезійний фільм вийшов на екрани в 2001 році. Наразі це вже легендарна історія. А почалося все з пригод юного чарівника Гаррі Поттера з непростою долею й особливими здібностями. Зі шкільними друзями він шукав філософський камінь у школі чарівництва Гоґвортс.

Гаррі, Рон, Герміона та інші ключові персонажі картини сподобалися мільйонам глядачів по всьому світу. У фільмі вони грали першокурсників, яким лише стукнуло 11 років. "Телеграф" згадує, якими були Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Том Фелтон, Меттью Льюїс і як вони виглядають сьогодні.

Головна роль фільмів – Гаррі Поттер. Актору Деніелу Редкліффу довелося попрацювати, щоб показати свої акторські здібності в інших амплуа. Цьому сприяла його участь у фільмах "Загублене місто", "Жінка в чорному", "Джунглі", "Убий своїх коханих", "Записки юного лікаря". 33-річний актор продовжує зніматися досі. Не одружений, але понад десять років перебуває у стосунках із актрисою Ерін Дарк.

Для багатьох Редкліфф назавжди залишиться Гаррі Поттером

Рудоволосого хлопця Рона Візлі грав Руперт Грінт, якому зараз 34 роки. На жаль, інші роботи актора не були настільки успішними. Натомість він встиг паралельно реалізуватися в особистому житті. Понад 10 років разом із Джорджією Грум (їхній шлюб – цивільний), а три роки тому став татом (доньку назвали Уенсдей).

У Руперта Гріна маленька дочка

Образ заучки Герміони Грейнджер втілила на екрані Емма Вотсон. На рахунку 32-річної актриси багато успішних проєктів, у тому числі "Маленькі жінки", "Красуня і чудовисько", "Добре бути тихонею", "Ной". Особисте актриса ретельно приховує від громадськості. За чутками, вона має стосунки з каліфорнійським бізнесменом Лео Робінтоном, але жоден з пари публічно це не підтверджував.

Герміону навряд чи можна впізнати

Роль поганця Драко Малфоя виконав Том Фелтон, якому нині 35 років. Інші роботи в кіно настільки популярними, як "Гаррі Поттер", для актора не були. Натомість Фелтон захопився музикою і навіть випустив кілька альбомів. Сім років зустрічався з колегою з акторського цеху Джейд Гордон, але вони розійшлися. Наразі Том не поширюється про свої стосунки.

Роль Драко — найвідоміша для Тома Фелтона

Кумедного підлітка Невіла Долгопупса грав Меттью Льюїс. Нині актору 33 роки. Деяким глядачам він також може бути знайомий за картиною "До зустрічі з тобою". З 2016 року разом з організатором заходів у Universal Studios Анджелою Джонс, останні п’ять років офіційно одружені.

Невілл з роками покращав

Раніше "Телеграф" розповідав, як виросли популярні у 90-х діти-актори. "Важка дитина" не знімається зовсім, а у Калкіна є маленький син.