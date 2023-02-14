Що трапилося з "русалками" із серіалу "H2O: Просто додай води": фото акторок тоді й зараз

Красуні-актриси із серіалу дуже змінилися за останні 17 років

У 2006 році відбулася прем’єра австралійського серіалу "H2O: Просто додай води", який був популярний у молоді в нульових, як і "Буремний шлях". Історія перетворення головних героїнь Емми, Ріккі та Клео на русалок підкорила глядачів, а за пригодами дівчат на загадковому острові Мако стежили через екрани телевізорів у всьому світі.

17 років тому була показана перша із 78 серій трьох сезонів проєкту. "Телеграф" розповідає, як виглядали у серіалі "H2O: Просто додай води" центральні персонажі й що трапилося з виконавицями – акторками Карібою Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін – зараз.

Екстремалку Ріккі Чедвік, гостру на язик, грала в шоу Каріба Хейн. Мабуть, це головна роль у її кар’єрі разом із участю у телесеріалі "Велика хвиля". До речі, на зйомках вона закохалася в колегу з акторського цеху Джеймі Тімоні, але стосунки закінчилися через п’ять років. Після цього дівчина вважає за краще приховувати своє особисте життя від сторонніх очей. Нині актрисі 34 роки. Кариба продовжує зніматися в кіно та рекламі, а ще займається моделінгом, танцями й фотографією.

Каріба Хейн виглядає надзвичайно

Роль талановитої у плаванні дівчини Емми Гілберт виконала Клер Холт, якій зараз 34 роки. Деяким глядачам вона може бути знайома за роботами "Щоденники вампіра", "Первородні" та "Спадщина". Двічі була одружена. У другому шлюбі, в якому щаслива з 2018 року, виховує з чоловіком дочку й сина. Пробувала свої сили у музиці та навіть випустила один кліп.

Єдина з "русалок" стала мамою

Клео Серторі з вразливою душею втілила на екрані Фібі Тонкін. Актрису, якій зараз 33 роки, також можна зустріти в інших серіалах ("Щоденники вампіра" та "Первородні"). Крім зйомок, встигала виступати в театрі. Була в нетривалих відносинах із зіркою "Гаррі Поттера" Томом Фелтоном (той самий лиходій Малфой). Останні роки зустрічається із музикантом Алексом Грінвальдом. Нещодавно засвітилася в епізоді гучного фільму "Вавілон".

З роками стала ще ефектнішою

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