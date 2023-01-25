Аргентинський серіал "Буремний шлях" підкорив у 00-х увесь світ: як зараз виглядають його головні герої (фото)

Не всі актори залишилися популярними, а одна з героїнь і зовсім обрала життя пустельниці

Аргентинська теленовела "Буремний шлях" розповідала про життя підлітків, як і популярний у 90-00-х серіал "Беверлі-Хіллз". З успіхом було показано два сезони в різних країнах світу, а пізніше було презентовано численні рімейки. Поп-рок-гурт Erreway, навколо якого було закручено сюжет серіалу, продовжив підкорювати сцену і після завершення проєкту, випустивши три студійні альбоми.

Головні герої телесеріалу Каміла Бордонаба, Феліпе Коломбо, Бенхамін Рохас та Луїсана Лопілато здобули славу далеко за межами рідної Аргентини. Актори росли разом із такими ж підлітками нульових, які спостерігали за юними музикантами через екран. "Телеграф" розповідає, як змінилися актори телесеріалу "Буремний шлях" за ці роки.

Каміла Бордонаба виконала роль головної заколотниці коледжу Марісси, яка любила носити дреди. Нині акторці 38 років. Після успіху "Буремного шляху" продовжила займатися музикою, режисурою, моделінгом та зйомками в кіно, але інші картини не принесли такої популярності. У 2009 році вона відмовилася від публічності й віддала перевагу життю в стилі хіпі десь на березі океану. Відомо, що дівчина розлучилася з коханим і видалилася з соцмереж.

Виявилася заколотницею і в житті

Феліпе Коломбо в серіалі грав Мануеля — емігранта з Мексики, який самотужки вступив до елітного навчального закладу. У 2023 році чоловікові виповнилося 40 років, він одружений та виховує доньку. Раніше знімався у фільмах і серіалах, але не таких відомих, як "Буремний шлях". Музику не залишає до цього дня, виступає з концертами та гастролює як сольний артист.

Музика залишається головним пріоритетом у житті зірки "Буремного шляху"

Бенхаміну Рохасу вже 37 років і він періодично з’являється на екранах, але виключно в Аргентині. Фани пам’ятають його як Пабла, найпопулярнішого хлопця у школі. У його Instagram 1,5 мільйона підписників. Рохас активно ділиться подробицями свого життя, знімками з дружиною та донькою.

"Пабло" такий же красень

Луїсана Лопілато справді зуміла зберегти свою популярність, яка прийшла до неї після "Буремного шляху". У серіалі їй дістався персонаж Мії – доньки впливового бізнесмена. Нині дівчині 35 років. Вона стала успішною актрисою, співачкою, моделлю, а ще встигла народити чотирьох дітей. У Instagram зірки понад 6 мільйонів підписників.

"Міа" з роками тільки розцвіла

Раніше "Телеграф" розповідав, як постаріли акторки з культового серіалу "Всі жінки відьми". Багато хто з них побудував чудову кар’єру в кіно і підтримує Україну під час війни.