Її зараз не впізнати: як змінилася головна героїня серіалу "Баффі - переможниця вампірів" (фото)

Після того, як в зірки з'явилися діти, вона почалася все частіше відмовлятися від нових ролей і все більше часу приділяти сім'ї

Чимало серіалів із 90-х стали культовими. Через багато років людям досі згадується, наприклад, телесеріал "Беверлі-Гіллз, 90210". Більш того, шанувальникам голлівудських картин цікаво дізнатися, як тепер виглядають їхні улюблені герої і що стало з акторами за стільки років.

Сьогодні "Телеграф" розкаже і покаже, чим тепер живе зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Точніше акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну роль.

Молодіжний серіал про долю американської дівчини, яка має надлюдські сили, зробив Сару надзвичайно популярною. Спершу вона мала грати зовсім іншу героїню — акторка прийшла на кастинг на роль Корделії (шкільної подружки головного персонажа), однак не змогла її отримати. Натомість саме у ній продюсери побачили головну героїню — Баффі Саммерс. Так і почалася її справді визначна кар’єра — після цього проєкту про Сару Мішель Геллар дізналися по всьому світу.

У другій половині 90-х акторка досить часто з'являлась на великому екрані, здебільшого у фільмах, адресованих тій же публіці, що й "Баффі" ("Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Крик 2" тощо). Проте найбільшим успіхом для неї стала роль Кетрін Мартел у "Жорстоких іграх" — вона принесла актрисі приз "MTV Movie Award". Цікаво, що заради цієї стрічки Геллар навіть перервала участь у серіалі, але згодом повернулася до зйомок.

Зараз американській актрисі 45 років. Вона заміжня і виховує двох дітей — доньку і сина. Свого майбутнього чоловіка вона зустріла ще в 1996 році під час зйомок фільму жахів "Я знаю, що ви зробили минулого літа". Проте зустрічатися вони почали набагато пізніше, а побралася пара лише у 2002 році.

Цікаво, що саме голосом Сари звучить Ейпріл О'Нілл у мультфільмі "Черепашки ніндзя", а ще вона зіграла Дафну Блейк у фільмах "Скубіду" і "Скубіду-2". Їй належить також озвучка Попелюшки у мультфільмі 2007 року "Нові пригоди Попелюшки".

У 2011 році актриса повернулася на телебачення з серіалом "Двійник", в якому вона також була продюсером, однак шоу закрили після одного сезону через низькі рейтинги. Тому фактично "Баффі – винищувачка вампірів" став найвагомішою стрічкою у житті Геллар.

Цікаві факти про Сару Мішель Геллар:

Акторка має аж чотири татуювання: кельтський символ на лівому стегні, китайський символ чесності на спині, дві бабки в нижній частині спини та серце, пронизане кинджалом на правій щиколотці. Володіє чорним поясом з таеквондо. Бойові мистецтва вона нерідко практикувала і на знімальному майданчику. Захоплюється катанням на ковзанах, водними лижами і стрибками у воду. З 2002 року в музеї Мадам Тюссо у Лондоні встановлена воскова фігура Сари Мішель Геллар в образі Баффі. Насправді вона побоюється кладовищ і старається обходити їх стороною.

Раніше ми розповідали, як змінилися акторки культового серіалу "Всі жінки — відьми". Знамениті сестри-відьми дуже змінилися за останні 20 років — Роуз Мак-Гавен (Пейдж), наприклад, тепер взагалі не впізнати.