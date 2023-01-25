Аргентинский сериал "Мятежный дух" покорил в 00-х весь мир: как сейчас выглядят его главные герои (фото)

Не все актеры остались популярными, а одна из героинь и вовсе избрала жизнь отшельницы

Аргентинская теленовелла "Мятежный дух" рассказывала о жизни подростков, как и популярный в 90-00-х сериал "Беверли-Хиллз". С успехом были показаны два сезона в разных странах мира, а позднее были презентованы многочисленные римейки. Поп-рок-группа Erreway, вокруг которой был закручен сюжет сериала, продолжила покорять сцену и после завершения проекта, выпустив три студийных альбома.

Главные герои телесериала Камила Бордонаба, Фелипе Коломбо, Бенхамин Рохас и Луисана Лопилато обрели славу далеко за пределами родной Аргентины. Актеры росли вместе с такими же подростками нулевых, наблюдавшими за юными музыкантами через экран. "Телеграф" рассказывает, как изменились актеры телесериала "Мятежный дух" за эти годы.

Камила Бордонаба исполнила роль главной мятежницы колледжа Мариссы, которая любила носить дреды. Сейчас актрисе 38 лет. После успеха "Мятежного духа" продолжила заниматься музыкой, режиссурой, моделингом и съемками в кино, но другие картины не принесли такой же популярности. В 2009 году она отказалась от публичности и предпочла жизнь в стиле хиппи где-то на берегу океана. Известно, что девушка рассталась с возлюбленным и удалилась из соцсетей.

Оказалась мятежницей и в жизни

Фелипе Коломбо в сериале играл Мануэля — эмигранта из Мексики, который своими силами поступил в элитное учебное заведение. В 2023 году мужчине исполнилось 40 лет, он женат и воспитывает дочь. Ранее снимался в фильмах и сериалах, но не таких известных, как "Мятежный путь". Музыку не оставляет по сей день, выступает с концертами и гастролирует в качестве сольного артиста.

Музыка остается главным приоритетом в жизни звезды "Мятежного духа"

Бенхамину Рохасу уже 37 лет и он периодически мелькает на экранах, но исключительно в Аргентине. Фаны помнят его как Пабло, самого популярного парня в школе. В его Instagram 1,5 миллиона подписчиков. Рохас активно делится подробностями своей жизни, снимками с супругой и дочкой.

"Пабло" такой же красавчик

Луисана Лопилато действительно сумела сохранить свою популярность, которая пришла к ней после "Мятежного пути". В сериале ей достался персонаж Мии — дочери влиятельного бизнесмена. Ныне девушке 35 лет. Она стала успешной актрисой, певицей, моделью, а еще успела родить четверых детей. В Instagram звезды более 6 миллионов подписчиков.

"Миа" с годами только расцвела

Ранее "Телеграф" рассказывал, как постарели актрисы из культового сериала "Все женщины ведьмы". Многие из них построили отличную карьеру в кино и поддерживают Украину во время войны.