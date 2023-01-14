Как изменились актрисы культового сериала "Все женщины ведьмы": фото тогда и сейчас

За более чем 20 лет с даты выхода последней серии любимые Пайпер, Прю, Фиби и Пейдж очень изменились

В 90-е сериал "Зачарованные" считался едва ли не самым популярным проектом на телевидении. История сестер Холливелл покорила сердца миллионов телезрителей по всему миру. Более того, этот сериал просматривают до сих пор – кто-то его пересматривает, а кто-то – только знакомится с удивительной тройкой сестер-ведьм.

Главные роли в сериале сыграли Шеннен Догерти (Прю), Голли Мари Комбс (Пайпер), Алисса Милано (Фиби) и Роуз Макгавен (Пейдж Мэттьюс). Сегодня "Телеграф" покажет, как изменились актрисы спустя более 20 лет после выхода сериала и расскажет, кто чем занимался все это время и где еще можно увидеть звезд "Зачарованных".

Заставка из сериала Зачарованные (1998 – 2006)

Шеннен Догерти — Прю

В сериале Прю – старшая из сестер, ее дар – телекинез. Шеннен была вынуждена уйти со съемочной площадки в конце третьего сезона — ее убрали из проекта из-за постоянных скандалов, которые она сама и провоцировала. Коллеги Догерти не раз жаловались на характер звезды, поэтому проблему пришлось решать кардинально.

51-летняя американская актриса известна также ролью Бренды Уолш в сериале "Беверли-Гиллз, 90210" (1990-1994). Там она пробыла тоже недолго – после 4-х сезонов звезда решила уйти из проекта сама – из-за ссоры с коллегами. После того как актриса покинула и съемочную площадку сериала "Зачарованных", она принялась за озвучку мультфильмов и снималась в разных фильмах. Однако превзойти саму себя не удалось — ни одна из новых картин не принесла ей такой популярности как эти два сериала.

В 2015-м стало известно, что в начале года у Шеннена диагностировали рак груди. Через два года она заявила о ремиссии, однако в 2020-м оказалось, что болезнь вернулась и теперь актриса – на 4-й стадии. Все это время Шеннен поддерживает муж Курт Исваренко. Пара поженилась в 2011 году. Для актрисы это третий брак.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Шеннен Догерти публично начала нас поддерживать. Она неоднократно писала о войне в своем инстаграме и призвала волонтерить для Украины, акцентируя на том, что одних молитв украинцам сейчас мало.

Шеннен Догерти – так выглядит сейчас актриса

Голли Мари Комбс — Пайпер

Недавно американской актрисе и телепродюсеру исполнилось 49 лет. Она известна по ролям Кимберли Брок в телесериале "Picket fences" (1992—1996), Пайпер Холливелл в "Зачарованных" (1998-2006) и Эллы Монтгомери в сериале "Милые обманщицы" (2010-2017).

В сериале была средней сестрой, которой после смерти Прю ждала смена семейной роли — Пайпер должна была перенять бремя быть старшей из сестер, хотя сама не очень этого хотела. Обладает даром останавливать время, была миротворцем в семье и всегда сглаживала конфликты между другими героинями.

В творческой жизни после окончания сериала у актрисы наступило затишье. Хоть она и снялась в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти", Комбс редко появляется на телевидении. Известно, что она занимается благотворительностью.

В Голли — три сына: 18-летний Финли Артур Донохо, 16-летний Райли Эдвард Донохо и 13-летний Келли Джеймс Донохо. Звезда трижды замужем: сначала она обручилась с актером Брайаном Тревисом Смитом (были вместе 4 года), позже — с Дэвидом Донохо, с которым познакомилась на съемках "Зачарованных" и от которого родила троих детей (пара развелась в 2011-м), а с сентября 2019-го Голли Мари Комбс замужем за ресторатором Майком Райаном, с которым повстречалась до этого 3 года.

Алисса Милано — Фиби

50-летняя американская актриса и певица. Известна ролями Саманты Миселли в сериале "Кто здесь босс?", Дженнифер Мачини в телесериале "Район Мелроуз" и непосредственно Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные".

У нее была роль самой младшей сестры (до появления Пейдж). С рождения Фиби владела могущественной силой предсказания, однако демоны считали ее самой слабой из всей ведьмской тройки. Мастер написания заклинаний.

В реальной жизни актриса страдает дислексией. Она — посол доброй воли "Детского фонда ООН" от США, вегетарианка и активистка "Люди за этичное отношение к животным (PETA)". В свое время также была назначена послом "Глобальной организации по забытым тропическим болезням", которой пожертвовала $250,000 собственных средств. Имеет собственную линию одежды под названием "Touch".

Дважды замужем. С января по ноябрь 1999 года Алисса была замужем за участником музыкальной группы "Remy Zero" Синджаном Тейтом. В августе 2009-го вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари, с которым встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов двое детей — сын Майло Томас Баглиари и дочь Элизабелла Дилан Баглиари.

Алисса Милано также поддерживает Украину после военного вторжения россии в начале 2022-го. В ее Instagram размещено несколько сообщений на этот счет.

Роуз Мак-Гавен — Пейдж

Пейдж — четвертая дочь Патриции Галливелл, но ее отцом является не законный муж Патти, как у остальных чародеек, а светоносец Сэм Уайлдер. В сериале она появляется после смерти Прю. У нее больше сверхъестественных сил, чем у сестер. Пейдж умеет сфериться, исцелять других, перемещать предметы в пространстве, чувствовать призыв подопечных и находить их, а также говорить на разных языках. В течение сериала умирала 4 раза.

В жизни 49-летняя Роза Арианна Мак-Гауэн – американская актриса, режиссер и певица ирландско-французского происхождения. Самая известная ее работа — сериал "Зачарованные". В 2005 году также сыграла роль Энн-Маргрета в биографическом минисериале "Элвис", который получил множество наград и номинаций. Также известна по ролям в кинофильмах "Поколение DOOM", "Крик", "Грайндхаус", "Королевы убийства", "50 мертвецов", "Конан" и "Планета страха".

Актриса родилась в семье, где было 8 детей, а сама семья принадлежала культу "Дети бога". В этой секте пропагандировали насилие. Ее отец иллюстрировал трактаты с голыми женщинами для секты, однако когда культ заказал рисунки о правомерности педофилии, решил убежать вместе с семьей. Роуз на тот момент было 10 лет. Семья переехала в США и поселилась в Юджине. В 13 лет Роуз сбежала в Портленд, где ей часто приходилось жить на улице. Девушка работала в гей-клубах, чтобы спастись от домогательств, однако именно там ее и изнасиловали.

Когда будущей актрисе исполнилось 14 лет, мать упекла ее в наркологическую клинику, поскольку один из ее любовников убедил женщину, что ее дочь — наркоманка. Оттуда девушка убежала. А уже в 15 лет официально эмансипировала себя от отца, который на тот момент уже был разведен с женой и матерью Роуз.

Имела много отношений, однако официально замужем была только раз — в октябре 2013 года Макговен вышла замуж за художника Дэви Детейлом, с которым встречалась год до свадьбы. Однако уже в мае 2015-го стало известно об их разводе.

В 2007 году актриса попала в ДТП, в котором стекло от очков повредило ей глаз и часть лица. После этого она перенесла несколько пластических операций – изменения небольшие, но заметны для тех, кто знал и видел актрису до аварии.

Летом 2019 года Роуз Мак-Гауэн побывала в Украине — на "Одесском кинофестивале".

Раньше мы рассказывали и показывали, как теперь выглядят звезды еще одного мегапопулярного сериала 2000-х "Отчаянные домохозяйки". Некоторых из них сейчас трудно узнать, однако другие практически не изменились за последние 20 лет.