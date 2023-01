Как выглядел Серкан Болат в сериал "Постучись в мою дверь": фото турецкого актера

Каким был знаменитый актер и модель раньше — до этого мега успешного проекта

Турецкий телесериал "Постучись в мою дверь", вышедший на экраны в 2021 году, завоевал сердца сотен тысяч зрителей по всему миру. В некоторых странах его знают под другим названием — "Love is in the Air" (в переводе на рус. — "Любовь витает в воздухе"), но сути это не меняет — о неземной любви Эды и Серкана до сих пор слышали почти все.

Главную мужскую роль в сериале исполняет 35-летний актер Керем Бюрсин. И именно эта картина сделала его очень популярным. А каким был тот самый Серкан Болат до своей наиболее знаменитой роли и как выглядел актер раньше, рассказывает и показывает "Телеграф".

Биография Керема Бюрсина

Сейчас актеру – 35 лет, по знаку Зодиака – Близнецы, рост – 179 см

Актер родился 4 июня 1987 года в Стамбуле, Турция. Его мать – домохозяйка, а отец – бизнесмен, управляющий международной компанией. В семье есть еще один ребенок – старшая сестра Керема, Мелисс.

С самого детства будущая звезда очень много путешествовала — сначала семья переехала в Шотландию, тогда — в Индонезию, затем были ОАЭ, Малайзия и Турция. В возрасте 12 лет он с семьей перебрался в США, где и сейчас живут его родители. Позже актер рассказал, что все эти переезды ему никак не навредили – так он формировал свой характер.

Керем в детстве

Под этим фото на своей странице актер благодарил маму "практически за все" — это был его подарок ко Дню матери

Будучи подростком, он понял, что хочет сниматься в кино. Однако отец был против — по его мнению, лучше иметь серьезную работу, так что будущий актер все же поступил в вуз в Лос-Анджелесе и должен был стать маркетологом. Учеба давалась тяжело и в какой-то момент Керем просто все забросил и ушел в кино индустрию (до начала основной карьеры он еще успел поработать водителем).

Керем имеет привлекательную восточную внешность

Фильмография

За его плечами – 9 фильмов и 7 сериалов. Далеко не все обрели безумную популярность, среди самых известных — фильмы "Хорошая игра" (2018) и "Прошепчи, если забуду" (2014), а также сериалы "В ожидании солнца" (2013), "Дело чести" (2014-2015) и "Постучись в мою дверь" (2020).

Также актер сыграл в американском телевизионном фильме ужасов "Акулоосьминог" (2010). В роли Энди Флинна узнать его достаточно тяжело. Лента, кстати, была провальной, ее рейтинг на IMDb – 3,3/10.

Таким был "Серкан" в 2010 году

Личная жизнь актера, сыгравшего Серкана Болата

О своих отношениях Керем Бюрсин рассказывает неохотно. Некоторое время поклонники были уверены, что у него роман с главной героиней сериала "Постучись в мою дверь" (той же Эдой) — Ханде Эрчел. Впрочем, было ли это правдой, пока неизвестно. По времени их вероятный роман как раз совпадал с датой выхода сериала, так что мог быть просто еще одним успешным маркетинговым ходом.

Вероятно, пара просто разыгрывала "любовь", чтобы подогреть интерес поклонников

Эда и Серкан в жизни

До этого у Бурсина точно был роман с коллегой Ягмур Танрисевсин. Пара пробыла вместе всего год и разбежалась. Причиной, по словам друзей актера, стал ужасающий характер его второй половинки.

С 2016 года у него завязались новые отношения — снова с коллегой по съемкам, но в этот раз — в рекламе Mavi. Спутницей актера стала Серена Сарыкайя. Вскоре он сделал девушке предложение, но она потребовала заключить брачный контракт. Разногласия привели к конфликтам и влюбленные просто разорвали отношения.

Обе бывшие актера: слева – Ягмур Танрисевсин, справа – Серена Сарикайя

Ранее мы рассказывали, что зрители разнесли сериал "Ведьмак. Происхождение". На днях вышел приквел к нему, а некоторые поклонники успели даже просмотреть новую 4-серийную историю и были шокированы тем, что на этот раз подготовил Netflix.