Продолжение "Уэнздей" уже не за горами? Что известно про 2 сезон

Ходят слухи, будто бы новый сезон может выйти уже через считанные недели

Сериал "Уэнздей" (Wednesday) от Netflix попал в тренды и стал одним из самых популярных в 2022 году, из-за чего поклонники уже с нетерпением ждут выхода продолжения. При этом в сети ходят слухи, будто бы 2 сезон может выйти уже в начале 2023 года.

Правда ли это, и что известно на самом деле о продолжении сериала, — разобрался "Телеграф".

Пока официально не было никаких заявлений о подготовке 2 сезона, однако "Уэнздей" стал третьим по числу просмотров анлоязычным сериалом Netflix, и логично предположить, что его создатели вряд ли решатся отказаться от выпуска продолжения и дополнительной прибыли.

Обычно о подготовке следующего сезона сообщается в течение нескольких месяцев после успешной премьеры.

Следует также заметить, что сценаристы Альфред Гоф и Майлз Миллар в интервью Variety говорили, что когда садятся за работу, то изначально рассматривают, как можно развить сюжет на несколько сезонов в случае успеха, — и в случае с "Уэнздей" у них тоже есть "достаточно четкая взлетная полоса" того, как должны разворачиваться будущие сезоны, вплоть до 3 и 4 сезона.

Кроме того, Гвендолин Кристи, которая играла директора Уимс, намекала, что может вернуться во втором сезоне, несмотря на печальную участь: "Мы же не видели, как ее зарыли в землю?", — спрашивала она.

Тем временем в TikTok вирусятся ролики, в которых утверждается, будто бы второй сезон "Уэнздей" может выйти уже в начале 2023 года.

Некоторые надеются, что это возможно, однако смеем огорчить, — съемки и обработка материала обычно занимает около года, и за пару месяцев все это сделать просто невозможно. В случае утверждения второго сезона он выйдет ориентировочно в конце 2023-середине 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку фильмов и сериалов, похожих на "Уэнздей".