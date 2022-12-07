Продовження "Венздей" вже не за горами? Що відомо про 2 сезон

Ходять чутки, ніби новий сезон може вийти вже за лічені тижні

Серіал "Венздей" (Wednesday) від Netflix потрапив у тренди і став одним із найпопулярніших у 2022 році, через що шанувальники вже з нетерпінням чекають на вихід продовження. При цьому в мережі ходять чутки, що нібито 2 сезон може вийти вже на початку 2023 року.

Чи це правда, і що відомо насправді про продовження серіалу, — розібрався "Телеграф".

Поки що офіційно не було жодних заяв про підготовку 2 сезону, проте "Венздей" став третім за кількістю переглядів анломовним серіалом Netflix, і логічно припустити, що його творці навряд чи наважаться відмовитися від випуску продовження та додаткового прибутку.

Зазвичай, про підготовку наступного сезону повідомляється протягом кількох місяців після успішної прем’єри.

Слід також зауважити, що сценаристи Альфред Гоф і Майлз Міллар в інтерв’ю Variety говорили, що коли сідають за роботу, то одразу розглядають, як можна розвинути сюжет на кілька сезонів у разі успіху, — і у випадку з Венздей у них теж є "досить чітка злітна смуга" того, як повинні розгортатися майбутні сезони, аж до 3 і 4 сезону.

Крім того, Гвендолін Крісті, яка грала директора Вімс, натякала, що може повернутися у другому сезоні, незважаючи на сумну долю у першому: "Ми ж не бачили, як її закопали в землю?", — питала вона.

Тим часом у TikTok вірусяться ролики, в яких стверджується, ніби другий сезон "Венздей" може вийти вже на початку 2023 року.

Дехто сподівається, що це можливо, проте маємо засмутити, — зйомки та обробка матеріалу зазвичай займає близько року, і за кілька місяців все це зробити просто неможливо. У разі затвердження другого сезону він вийде орієнтовно наприкінці 2023-середині 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку фільмів та серіалів, схожих на "Венздей".