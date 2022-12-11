Танець Венздей насправді запозичили в українців: жартівливі відео

Такого повороту ніхто не чекав

Мало не кожен хоч раз бачив момент танцю з популярного серіалу "Венздей" від Netflix, він завірусився в мережі і потрапив у безліч пародій. Творці стверджують, що він унікальний і придуманий виконавицею головної ролі Дженною Ортегою, але українці мають свої версії.

У мережі жартома припускають, що насправді рухи з танцю могли запозичити зі сценічних виступів відомих українців. У TikTok активно множаться відео, які це доводять.

Так, деякі українці жартують, що танець Венздей — лише жалюгідна пародія, тоді як неповторний оригінал виконували Вєрка Сердючка, Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Михайло Поплавський.

Для зручності перегляду ми об’єднали ролики в один:

Повна версія оригінального танцю, нагадаємо, виглядає так:

Варто зауважити, що серіал "Венздей" у перші ж дні після прем’єри побив рекорди переглядів і став справжнім хітом у мережі.

Деякі фанати вважають, що незабаром глядачів можуть порадувати другим сезоном, проте продовження серіалу про Венздей Аддамс швидше за все вийде зовсім не так швидко, як хотілося б.

Але це не привід сумувати, — раніше "Телеграф" робив добірку фільмів та серіалів, які можуть сподобатися фанатам "Венздей".