Для настрою на вечір: 6 фільмів та серіалів, схожих на "Венздей"

У списку кожен знайде собі щось цікаве

Наприкінці листопада справжнім хітом став новий серіал від Netflix, присвячений одній із членів сімейки Аддамс, — Венздей (Wednesday). Атмосфера і сюжет фільму справили таке враження на глядачів, що серіал і саундтрек до нього завірусилися в TikTok, і багато хто став змінювати імідж, щоб стати схожим на головну героїню.

На тлі цього "Телеграф" вирішив зробити добірку фільмів та коротких серіалів, які, на нашу думку, схожі на "Венздей" і теж можуть Вам сподобатися.

Дім дивних дітей міс Сапсан, 2016 рік

Цей фільм режисирував той же Тім Бертон, що і "Уенздей", через що атмосфера в ньому така ж неповторна, а головну роль грає прекрасна Єва Грін.

Сюжет розповідає про підлітка, який провів дитинство, слухаючи розповіді дідуся про незвичайний притулок, де жили діти з надздібностями. Після смерті діда хлопець потрапив у цей притулок і зустрівся з тими самими дітьми.

Лемоні Снікет: 33 нещастя

Є фільм "Лемоні Снікет: 33 нещастя" 2004 року з Джимом Керрі та серіал "Низка злощасних подій" від Netflix 2017 року з Нілом Патріком Харрісом у головних ролях.

І фільм, і серіал знято за мотивами серії книг "33 нещастя" Деніела Хендлера, і вони мають однаково високі відгуки.

Сюжет розповідає про трьох дітей сімейства Бодлер, батьки яких внаслідок трагічного випадку гинуть, та опікунство дістається "найближчому" родичу графу Олафу, який насправді шахрай і хоче отримати спадок сиріт.

Ось як виглядають постери до фільму та серіалу "Лемоні Снікет: 33 нещастя"

Моторошні пригоди Сабріни, 2018 рік

Це фентезійний хорор-серіал для підлітків на чотири сезони, який розповідає про Сабріну, яка, будучи наполовину відьмою, живе між двома світами, — вивчає чаклунські науки в Академії незримих мистецтв і ходить до звичайної школи, має звичайних друзів.

Аліса в країні чудес, 2010 року

Ще одна робота Тіма Бертона за мотивами однойменної книги Льюїса Керролла, де зіграли Міа Васіковська, Джонні Депп, Енн Хетеуей та Хелена Бонем Картер. Картина не є переказом книги, а виступає продовженням, розповідаючи, як доросла Аліса повертається до Країни чудес, щоб перемогти Бармаглота.

Відгуки про сюжет дуже спірні, але візуальна картинка на висоті.

Країна снів (Slumberland), 2022

За сюжетом дівчинка на ім’я Немо жила разом із батьком на маяку, після чого батько раптово зникає безвісти, а дівчинка вирушає у світ фантазій, де разом з ексцентричним пройдисвітом сподівається знайти тата.

Фільм режисував Френсіс Лоуренс (Голодні ігри), а головні ролі зіграли Джейсон Момоа та Марлоу Барклі.

Школа Добра та Зла, 2022

Фільм розповідає про двох дівчат, які потрапляють до школи, учні якої стають добрими героями чи лиходіями, — відьмами, чаклунами, принцами, феями тощо. Подруги несподівано опиняються по різні боки добра і зла, і їхня дружба має пройти перевірку на міцність.

Це екранізація бестселерів Сомана Чайнані. Режисерував картину Пол Фіг, а серед акторів можна відзначити таких як Рейчел Блум, Шарліз Терон та Кейт Бланшетт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав добірку із семи українських комедій, які піднімуть Вам настрій.