Для настроения на вечер: 6 фильмов и сериалов, похожих на "Уэнздей"

В списке каждый найдет себе что-нибудь интересное

В конце ноября настоящим хитом стал новый сериал от Netflix, посвященный одной из членов семейки Аддамс, — Уэнздей (Wednesday). Атмосфера и сюжет фильма произвели такое впечатление на зрителей, что сериал и саундтрек к нему завирусились в TikTok, и многие стали менять имидж, чтобы стать похожими на главную героиню.

На фоне этого "Телеграф" решил сделать подборку фильмов и коротких сериалов, которые, по нашему мнению, похожи на "Уэнздей" и тоже могут Вам понравиться.

Дом странных детей мисс Перегрин, 2016 год

Этот фильм режиссировал тот же Тим Бёртон, что и "Уэнздей", из-за чего атмосфера в нем столь же неповторимая, а главную роль играет прекрасная Ева Грин.

Сюжет рассказывает о подростке, который провел детство, слушая рассказы дедушки о необычном приюте, где жили дети со сверхспособностями. После смерти дедушки парень попал в тот самый приют и встретился с теми самыми детьми.

Лемони Сникет: 33 несчастья

С таким названием есть фильм 2004 года с Джимом Керри и сериал Netflix 2017 года с Нилом Патриком Харрисом в главных ролях.

И фильм, и сериал сняты по мотивам серии книг "33 несчастья" Дэниела Хэндлера, и они имеют одинаково высокие отзывы.

Сюжет рассказывает о троих детей семейства Бодлер, родители которых вследствие трагического случая погибают, и опекунство достается "ближайшему" родственнику графу Олафу, который на самом деле мошенник и хочет получить наследство сирот.

Вот как выглядят постеры к фильму и сериалу "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Леденящие душу приключения Сабрины, 2018 год

Это фэнтезийный хоррор-сериал для подростков на четыре сезона, который рассказывает о Сабрине, которая являясь наполовину ведьмой живет между двух миров, — изучает колдовские науки в Академии незримых искусств и ходит в обычную школу, имеет обычных друзей.

Алиса в стране чудес, 2010 года

Еще одна работа Тима Бёртона по мотивам одноименной книги Льюиса Кэрролла, где сыграли Миа Васиковска, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй и Хелена Бонэм Картер. Картина не является пересказом книги, а выступает продолжением, рассказывая, как уже взрослая Алиса возвращается в Страну чудес, чтобы победить Бармаглота.

Отзывы о сюжете весьма спорные, но визуальная картинка на высоте.

Страна снов (Slumberland), 2022

По сюжету девочка по имени Немо жила вместе с отцом на маяке, после чего отец внезапно пропадает без вести, а девочка отправляется в мир фантазий, где вместе с эксцентричным проходимцем надеется найти папу.

Фильм режиссировал Френсис Лоуренс (Голодные игры), а главные роли сыграли Джейсон Момоа и Марлоу Баркли.

Школа Добра и Зла, 2022

Фильм рассказывает о двух девушках, которые попадают в школу, ученики которой становятся добрыми героями или злодеями, -ведьмами, колдунами, принцами, феями и т.д. Подруги неожиданно оказываются по разные стороны добра и зла, и их дружбе предстоит пройти проверку на прочность.

Это экранизация бестселлеров Сомана Чайнани. Режиссировал картину Пол Фиг, а среди актеров можно отметить таких как Рэйчел Блум, Шарлиз Терон и Кейт Бланшетт.

Напомним, ранее "Телеграф" также составлял подборку из семи украинских комедий, которые поднимут Вам настроение.