Устали от плохих новостей? Семь украинских комедий, которые поднимут настроение
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Предлагаем на выбор несколько вариантов с описаниями и трейлерами
На шестом месяце войны многие уже просто морально не выносят каждый день поглощать информацию об обстрелах и погибших. Чтобы немного разгрузить голову, можно иногда позволить себе уделить вечер для просмотра кино.
Предлагаем семь комедий украинского производства, которые помогут вам и расслабиться, и лучше познать отечественный кинематограф.
1. Инфоголик 2017 года
Довольно уместно в сегодняшних реалиях, — фильм рассказывает о парне, который успешно двигается по карьерной лестнице благодаря непрерывному поглощению информации из новостей. Но в один момент понимает, что каждая услышанная новость начинает влиять на его жизнь.
Фильм сняли НЛО TV и студия "Мамахохотала", главные роли сыграли Евгений Янович и Олег Маслюк, также появляется Павло Зибров.
2. Сумасшедшая свадьба 2018 года
В этой картине рассказывается про настоящего украинца, дочь которого собралась выйти замуж за афрофранцуза, — отец пытается приложить все усилия, чтобы недопустить этот брак.
Режиссировал ленту Влад Дикий, в ходе фильма можно увидеть Монатика, Потапа, Олега Винника и много других.
3. DZIDZIO Контрабас 2017 года
Эта комедия рассказывает про сельского мажора, который пытается сделать карьеру на сцене, но серьезно попадает на деньги и решается на отчаянный шаг, чтобы расплатиться.
Эта комедия примечательна уже хотя бы тем, что стала первой в Украине, которая окупилась в прокате.
4. Секс и ничего личного 2018 года
По сюжету парень делает предложение девушке, но та считает, что он ничего не знает о любовных утехах и отправляет его "на учебу" в Прагу к лучшему другу.
Это адаптация канадской картины, но с украинским "огоньком". Съемки проходили в Праге, Киеве и Львове.
5. Я, ты, он, она 2018 года
Если вы вдруг хотите вспомнить времена, когда Владимир Зеленский был моложе и не так "помят" президентством воюющей страны, посмотрите эту комедию.
В ней рассказывают про пару, которая за много лет в браке растеряла всю любовь и собирается разводиться, — но вынуждена перед этим месяц прожить еще вместе.
6. Гуцулка Ксения 2019 года
События в фильме разворачиваются в 1939 году и рассказывают об американце, который для получения большого наследства вынужден вернуться на родину своих предков в Карпаты и найти там себе украинскую жену.
7. Герой моего времени 2018 года
В этой картине главный герой Жорик переезжает в Киев, чтобы в корне всё изменить, но узнает в столице, что жизнь вовсе не так лучезарна, как он себе представлял. В фильме много суржика и иронии, которую поймут только украинцы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, стоит ли смотреть нового "Тора" от Марвел.