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Netflix выпускает сериал про Уэнздей из семейки Аддамс: почему его стоит посмотреть (трейлер)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Сериал Уэнздей (Wednesday) от Netflix выйдет уже до конца осени Новость обновлена 12 октября 2022, 12:53
Сериал Уэнздей (Wednesday) от Netflix выйдет уже до конца осени

Во вселенной семейки Аддамс будет очередное пополнение, — и довольно эпатажное

Истории о семейке Аддамс уже почти сотня лет, и она до сих пор очень популярна, — на вечной классике решил сыграть и Netflix, и снял свой собственный сериал про одну из членов семейки, Уэнздей.

Сериал получил нехитрое название "Уэнздей" (Wednesday) и выйдет на экраны уже 23 ноября 2022 года. В нем будет восемь серий, и обычно на Netflix они выходят все одновременно.

Уэнздей (Wednesday) от Netflix 2022
Так выглядят постеры к сериалу

Главную пару семейки Мортишу и Гомеса сыграют Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, в то время как их дочку Уэнздей будет играть Дженна Ортега.

Гомес, Уэнздей и Мортиша в версии Netflix 2022
Гомес, Уэнздей и Мортиша в версии Netflix

По сюжету, Уэнздей будет учиться в академии, параллельно осваивая свои сверхспособности, пытаясь разгадать убийство местных жителей и тайну, которая повлияла на ее семью четверть века назад.

Уэнздей (Wednesday) от Netflix 2022
Кадр из сериала

Съемки проходили в румынском Бухаресте с осени 2021 по весну 2022 года.

В создании сериала участвовал Тим Бертон, из-за чего он приобретет его фирменный мрачный стиль. Жанром при этом будет — комедия с элементами хоррора.

Чтобы оценить атмосферу картины, посмотрите трейлеры с субтитрами на украинском:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие четыре рейтинговых украинских фильма стоит посмотреть.

Теги:
#Сериал #Netflix #Семейка Аддамс