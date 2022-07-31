Должен посмотреть каждый: топ-4 новых украинских фильма, уже вошедших в историю

Реалии жизни украинцев таковы, что в списке одни драмы, но с элементами комедии и любовными линиями

На шестой месяц борьбы с российской агрессией, все больше украинцев отказываются ассоциировать себя с такими "братьями" и стараются потреблять больше отечественного контента, в том числе это касается и фильмов.

"Телеграф" собрал подборку из четырех лучших украинских фильмов, снятых в последнее десятилетие, которые вошли в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино, составленный Национальным центром Александра Довженко.

1. Племя 2014 года

Эта драма рассказывает про парня, который попадает в интернат для лиц с проблемами со слухом, где его вербует уголовная организация "Племя". Там он влюбляется в наложницу, а когда ее хотят отправить в секс-рабство убивает банду, пока они спят, и уходит прочь. Просмотр строго 18+.

2. Атлантида 2019 года

События развиваются в 2025 году, когда Украина победила россию и вернула оккупированные территории, однако они уже непригодны для жизни. В центре сюжета бывший военный с ПТСР, который не может принять новую реальность, но влюбляется и понимает, что лучшая жизнь все же возможна.

3. Донбасс 2018 года

Это уникальная работа, которую не каждый может воспринять, — сюжет фильма составлен мозаикой по мотивам Youtube-роликов российских пропагандистов. Режиссер Сергей Лозница показал медийные клише росТВ, как снимают и декорируют войну, как на территории оккупированных областей появляются новые элиты, и т.д.

4. Мои мысли тихие 2019 года

Это трагикомедия Антонио Лукича, которая рассказывает про вечные проблемы детей и родителей. Главный герой занимается фрилансом и музыкой, уехал с Запада Украины в Киев с мечтами о иммиграции в Канаду. Тут канадский заказчик предлагает работу за запись звуков диких животных Закарпатья для компьютерной игры, и в этой "командировке" парня неожиданно сопровождает его мать. В ходе своего похода главный герой пересек границу, чуть не утонул в болоте и потерял свои записи. Финал ленты оставляет больше вопросов, чем ответов.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших украинских комедий на вечер.