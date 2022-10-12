Netflix випускає серіал про Венздей із родини Адамсів: чому його варто подивитися (трейлер)

У всесвіті родини Адамсів буде чергове поповнення, — і досить епатажне.

Історії про сімейку Аддамс вже майже сотня років, і вона досі дуже популярна, — на вічній класиці вирішив зіграти і Netflix, і зняв свій власний серіал про одного з членів сімейки, Венздей (українською також зустрічається Венсдей або Вензді).

Серіал отримав нехитру назву "Венздей" (Wednesday) і вийде на екрани вже 23 листопада 2022 року. У ньому буде вісім серій, і зазвичай на Netflix вони виходять усі одночасно.

Так виглядають постери до серіалу

Головну пару сімейки Мортішу та Гомеса зіграють Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман, тоді як їхню доньку Венздей гратиме Дженна Ортега.

Гомес, Венздей та Мортіша у версії Netflix

За сюжетом, Венздей навчатиметься в академії, паралельно освоюючи свої надздібності, намагаючись розгадати вбивство місцевих жителів і таємницю, яка вплинула на її сім’ю чверть століття тому.

Кадр із серіалу

Зйомки відбувалися у румунському Бухаресті з осені 2021 року по весну 2022 року.

У створенні серіалу брав участь Тім Бертон, через що він набуде його фірмового похмурого стилю. Жанром при цьому буде комедія з елементами хорору.

Щоб оцінити атмосферу картини, подивіться трейлери з субтитрами українською:

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