Має подивитись кожен: топ-4 нових українських фільмів, які вже увійшли в історію

Реалії життя українців такі, що у списку одні драми, але з елементами комедії та любовними лініями

На шостий місяць боротьби з російською агресією все більше українців відмовляються асоціювати себе з такими "братами" і намагаються споживати більше вітчизняного контенту, зокрема це стосується і фільмів.

"Телеграф" зібрав добірку з чотирьох найкращих українських фільмів, знятих в останнє десятиліття, які увійшли до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, складеного Національним центром Олександра Довженка.

1. Плем’я 2014 року

Ця драма розповідає про хлопця, який потрапляє до інтернату для осіб із проблемами зі слухом, де його вербує кримінальна організація "Плем’я". Там він закохується в наложницю, а коли її хочуть відправити в секс-рабство вбиває банду, поки вони сплять, і йде геть. Перегляд суворо 18+.

2. Атлантида 2019 року

Події розвиваються у 2025 році, коли Україна перемогла росію та повернула окуповані території, проте вони вже непридатні для життя. У центрі сюжету колишній військовий з ПТСР, який не може прийняти нову реальність, але закохується і розуміє, що краще життя все ж можливе.

3. Донбас 2018 року

Це унікальна робота, яку не кожен може сприйняти, — сюжет фільму складений мозаїкою за мотивами Youtube-роликів російських пропагандистів. Режисер Сергій Лозниця показав медійні кліше росТБ, як знімають та декорують війну, як на території окупованих областей з’являються нові еліти, тощо.

4. Мої думки тихі 2019 року

Це трагікомедія Антоніо Лукіча, яка розповідає про вічні проблеми дітей та батьків. Головний герой займається фрілансом та музикою, поїхав із Заходу України до Києва з мріями про імміграцію до Канади. Тут канадський замовник пропонує роботу за запис звуків диких тварин Закарпаття для комп’ютерної гри, і у цьому "відрядженні" хлопця несподівано супроводжує його мати. Під час свого походу головний герой перетнув кордон, мало не потонув у болоті та втратив свої записи. Фінал стрічки залишає більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку найкращих українських комедій на вечір.