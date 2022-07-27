Втомилися від поганих новин? Сім українських комедій, які піднімуть настрій

Пропонуємо на вибір кілька варіантів з описами та трейлерами

На шостому місяці війни багато хто вже просто морально не виносить щодня поглинати інформацію про обстріли та загиблих. Щоб трохи розвантажити голову, можна іноді дозволити собі приділити вечір для перегляду кіно.

Пропонуємо сім комедій українського виробництва, які допоможуть вам розслабитися, і краще пізнати вітчизняний кінематограф.

1. Інфоголік 2017 року

Доволі доречно в сьогоднішніх реаліях, фільм розповідає про хлопця, який успішно рухається кар’єрними сходами завдяки безперервному поглинанню інформації з новин. Але в один момент розуміє, що кожна почута новина починає впливати на його життя.

Фільм зняли НЛО TV та студія "Мамахохотала", головні ролі зіграли Євген Янович та Олег Маслюк, також з’являється Павло Зібров.

2. Божевільне весілля 2014 року

У цій картині розповідається про справжнього українця, дочка якого зібралася вийти заміж за афрофранцуза, — батько намагається докласти всіх зусиль, щоби запобігти цьому шлюбу.

Режисерував стрічку Влад Дикий, під час фільму можна побачити Монатика, Потапа, Олега Винника та багато інших.

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3. DZIDZIO Контрабас 2017 року

Ця комедія розповідає про сільського мажора, який намагається зробити кар’єру на сцені, але серйозно потрапляє на гроші та наважується на відчайдушний крок, щоб розплатитися.

Ця комедія примітна вже хоч би тим, що стала першою в Україні, яка окупилася у прокаті.

4. Секс та нічого особистого 2018 року

За сюжетом хлопець робить пропозицію дівчині, але та вважає, що він нічого не знає про любовні втіхи і відправляє його "на навчання" до Праги до кращого друга.

Це адаптація канадської картини, але з українським вогником. Зйомки проходили у Празі, Києві та Львові.

5. Я, ти, він, вона 2018 року

Якщо ви раптом хочете згадати часи, коли Володимир Зеленський був молодшим і не таким "пом’ятим" президентством у воюючій країні, подивіться цю комедію.

У ній розповідають про пару, яка за багато років у шлюбі розгубила все кохання і збирається розлучатися, але змушена перед цим місяць прожити ще разом.

6. Гуцулка Ксеня 2019 року

Події у фільмі розгортаються у 1939 році та розповідають про американця, який для отримання великої спадщини змушений повернутися на батьківщину своїх предків до Карпат та знайти там собі українську дружину.

7. Герой мого часу 2018 року

У цій картині головний герой Жорік переїжджає до Києва, щоб докорінно все змінити, але дізнається в столиці, що життя зовсім не таке райдужне, як він собі уявляв. У фільмі багато суржика та іронії, яку зрозуміють лише українці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи варто дивитися нового "Тора" від Марвел.