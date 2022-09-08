Легендарна королева: топ-7 найкращих фільмів та серіалів про Єлизавету II

Зібрали добірку картин усіх жанрів на будь-який смак

Королева Британії Єлизавета II прожила цілих 96 років, понад 70 з яких займала престол, — довше, ніж будь-хто з британських монархів. За час свого правління вона стала справжнім символом Великої Британії та надихнула безліч режисерів на створення фільмів та кіно.

"Телеграф" зібрав кілька найцікавіших.

"Корона" (The Crown) 2016

Мабуть, цей серіал від Netflix найвідоміший на сьогоднішній день з усіх робіт про Єлизавету II, він отримав дуже високі оцінки критиків.

Кожен сезон розкриває різні часи життя британської королеви, починаючи з її весілля у 1947 році, потім охоплює Суецьку кризу, весілля принца Чарльза. У листопаді 2022 року вийде п’ятий сезон, де попередньо розкажуть про розлучення дітей королеви, пожежу у Віндзорському замку, загибель принцеси Діани.

"Король говорить" (The King’s Speech) 2010

Сюжет цього фільму розповідає про Георга VI, який готується очолити монархію, незважаючи на страх сцени та заїкуватість, використовуючи нетрадиційні методи лікування. У ході картини можна побачити маленьку Єлизавету та її сестру.

"Королева" (The Queen) 2006

Ця стрічка розповідає про можливо найнепростіший період у житті королівської родини, — загибель принцеси Діани, після якої Єлизавета II усамітнилася в заміській резиденції з онуками і готувалася попрощатися з невісткою. Королеву зіграла Хелен Міррен, за що вона отримала "Оскар", "Золотий глобус" та інші премії.

У фільмі також добре описується і роль прем’єр-міністра Тоні Блера, на плечі якого ліг тягар відповідальності перед народом Британії.

"Лондонські канікули" (A Royal Night Out) 2014

У цьому фільмі показана зовсім молода Єлизавета, як вона допомагала військовим під час Другої світової ще до коронації, вивчилася на механіка та лагодила машини, а після перемоги над фашизмом вирушила святкувати на площу Лондона.

"Королева Світу" (Queen of the World) 2018

Єлизавета II під час правління дуже рідко пускала журналістів до свого палацу, проте у 2018 році вона зробила виняток та кілька днів провела перед камерою. Документальний фільм показує багато цікавого як про королеву, так і про підготовку весілля Меган Маркл та принца Гаррі.

"Королівський коргі" (The Queen’S Corgi) 2019

Ні для кого не секрет, як британська королева любила собак породи коргі. Тому кілька років тому зняли мультфільм про пригоди її найулюбленішого собаки на прізвисько Рекс. Якщо ви хочете відпочити від драм, — саме те для перегляду.

Коронація королеви 1953

Єлизавета стала королевою 2 червня 1953 року у віці 25 років і як це було, — розповідає документальний фільм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на фото, якою королева Єлизавета була в молодості.