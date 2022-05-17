Підтримала Україну? Єлизавета II публічно продемонструвала вбрання із жовто-синіми кольорами (фото, відео)

96-річна королева Великої Британії мала чудовий вигляд в жовтому пальті та капелюсі з блакитними квітами

Її Величність зрідка, але з’являється на публіці перед своїми підданими. У вівторок, 17 травня, королева Великої Британії була присутня на заході, присвяченому завершенню будівництва лінії "Елізабет" на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. Офіційне відкриття відбудеться 24 травня. У супроводі молодшого сина принца Едварда її вітав прем’єр-міністр Борис Джонсон, який 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом.

Єлизавету II також зустрів персонал станції Elizabeth Line, який відіграв ключову роль у проєкті Crossrail. Монарху дали карту Oyster та показали, як використовувати її у квитковому автоматі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Королева була у відмінному настрої, постійно посміхалася. Вона була одягнена у жовте пальто та капелюсі із блакитними квітами — у кольорах українського прапора. Можливо, таким чином Єлизавета ІІ вирішила натякнути, що підтримує Україну у боротьбі з окупантом.

Зазначимо, що Велика Британія усіляко допомагає українцям. 3 травня Борис Джонсон, виступаючи перед Верховною Радою, вітав боротьбу України проти кривавої російської тиранії. Також він анонсував постачання нової потужної зброї українським захисникам загальною вартістю 300 млн фунтів стерлінгів.