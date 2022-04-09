Джонсон прибув до Києва і вже зустрічається із Зеленським

Зустріч британського чиновника з українським лідером проходить тет-а-тет

У суботу, 9 квітня, до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив посол України в Туреччині Андрій Сибіха.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона в Києві розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер у санкціях щодо російського агресора", — йдеться в тексті публікації українського посла.

Публікація українського посла в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як весь світ дізнався про трагедію, яка напередодні сталася в українському місті Краматорськ, Британія пообіцяла "створити проблеми" особисто кривавому агресору володимиру путіну. Після чого, прем’єр країни Борис Джонсон публічно заявив, що британці збираються надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільйони гривень. Серед нього будуть і зенітні комплекси Starstreak.