Окупанти вдарили по вокзалу Краматорська: загиблих та поранених десятки

Внаслідок ракетного удару окупантів по вокзалу загинуло понад 30 людей

Російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська з касетного російського комплексу "Іскандер" у той час, як звідти проводилася евакуація людей. Загинули десятки людей.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Касетним Іскандером – по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, які працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України. добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти в заручники якнайбільше мирних людей, хочуть знищити все українське", — написав він.

В "Укрзалізниці" уточнили, що внаслідок обстрілу ворожими військами загинуло понад 30 людей.

"Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними понад 30 людей загинули і понад 100 поранених. Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та мешканцям міста Краматорськ", — сказано в повідомленні.

Увага! Людям зі слабкими нервами знімки того, що сталося, краще не дивитися!

Відео наслідків ракетного удару по Краматорську

Зазначимо, що "Іскандер" – оперативно тактичний ракетний комплекс. Призначений для нанесення ефективних ракетних ударів по малорозмірних цілях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше голова Донецької ОВ Павло Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися, оскільки на Донбасі очікуються серйозні бої. Кириленко попередив, що російські окупанти використовуватимуть мирне населення як важіль тиску на Україну.

Окремо наголошувалося на необхідності евакуації населення Краматорська. "Днями очікується наступ росіян на Краматорськ та Слов'янськ, туди активно стягуються ворожі сили", — повідомляли ЗМІ. Саме тому в момент удару по вокзалу Краматорська там було так багато людей.