Жителів Донецької області закликали евакуюватись: що трапилося

Мирних жителів закликали покинути Донеччину

Жителів Донецької області закликали виїхати в безпечні місця, якщо вони мають таку можливість, оскільки є ймовірність, що ситуація там ускладнюватиметься.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв’ю Liga.

"Усі, хто має таку можливість, повинні тимчасово залишити область", — повідомив він.

За його словами, з великою ймовірністю ситуація в області ускладнюватиметься, а російські окупанти використовуватимуть мирне населення як важіль тиску на Україну.

Щоб позбавити ворога цього важеля, населенню варто перебратися у безпечніші області нашої країни. Крім того, українські захисники будуть більш ефективно завдавати пошкоджень армії окупанта, якщо росіяни не зможуть прикритися мирними жителями.

Кириленко також додав, що законодавство України дає право у воєнний час примусово відселити людей, але місцева влада цього не робитиме.

"Ми ж не будемо перетворюватися на окупанта. Більше ефективно розуміння самого населення", — сказав він і додав, що влада зробить усе, щоб людям було куди повернутися, але для цього потрібен "плацдарм для роботи".

Як повідомлялося раніше, північні області України поступово зачищають від окупантів, зокрема 2 квітня у Міноборони заявили, що вся Київська область була звільнена від російських загарбників. Проте війська Росії, що відступили звідти, неодмінно будуть перекинуті в південні та східні області.