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Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Київська область після визволення від росіян Новина оновлена 02 квітня 2022, 21:10
Київська область після визволення від росіян

Усю Київщину звільнили від окупантів

Київщину повністю звільнили від окупаційних військ.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у своєму Фейсбуку.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область — звільнені від загарбника", — повідомила вона.

Тим часом пресслужба Генштабу ЗСУ у своєму Фейсбуку поділилася кадрами того, як виглядають звільнені населені пункти, які перебували під окупацією сил противника.

Як повідомлялося раніше, про те, що окупанти були вибиті з Ірпеня, стало відомо 28 березня від міського мера Олександра Маркушина.

В Ірпені вдалося побувати фотокореспондентові "Телеграфа", який показав, на що перетворилося колись гарне місто, після того, як туди прийшов "російський світ".

Варто зазначити, що навіть після звільнення населених пунктів у Київській та інших областях повертатися туди мирним жителям поки що не рекомендують, оскільки окупанти під час відступу залишили там величезну кількість мін та розтяжок. За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни замінували все, що могли, включаючи поля, будинки, транспортні засоби та навіть трупи.

Теги:
#Київська область #Ірпінь #Буча #Гостомель
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