Рус

"Суцільна катастрофа": Зеленський розповів, чому українцям поки що не варто повертатися до звільнених населених пунктів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
107
Російські міни Новина оновлена 02 квітня 2022, 01:57
Російські міни

Жителів звільнених населених пунктів попередили про небезпеку повернення до своїх будинків

Війська окупантів, яких виганяють з півночі України, залишають по собі величезну кількість мін та розтяжок, а тому повертатися на звільнені території поки що небезпечно.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 1 квітня.

"На півночі нашої країни йде відступ окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють із боями. Десь вони самі залишають позиції", — сказав він.

За словами Зеленського в місцях, які перебували під контролем росіян, спостерігається "суцільна катастрофа", а тому мирним громадянам повертатися у свої будинки поки що рано.

Він зазначив, що перша причина у тому, що бомбардування можуть продовжуватися. Друга ж причина полягає в тому, що росіяни залишають по собі безліч мін і розтяжок.

"Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла вбитих людей", — сказав він і закликав місцевих жителів почекати, поки з територій приберуть усі вибухонебезпечні предмети та можна буде впевнено сказати, що обстрілів більше не буде.

Як повідомлялося раніше, українські військові у п’ятницю повністю звільнили Бучу, Гостомель та Ірпінь від військ противника.

Загалом ЗСУ повернули під контроль України близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
Маріуполь
Україна
"Я сказала братові, що мама спить, але він усе зрозумів": важка розповідь юної біженки з Маріуполя наробила шуму в мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
"Я сказала братові, що мама спить, але він усе зрозумів": важка розповідь юної біженки з Маріуполя наробила шуму в мережі
Дата публікації
Категорія
Росіяни отримали серйозну дозу опромінення на ЧАЕС
В Білорусі знайшли заражених радіацією російських військових, - Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Російські гелікоптери
Хороше добриво за свої гроші: знайшлося відео масованої висадки десанту у Гостомелі у перший день війни
Дата публікації
Категорія
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 1 квітня
Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ