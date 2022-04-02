"Суцільна катастрофа": Зеленський розповів, чому українцям поки що не варто повертатися до звільнених населених пунктів

Жителів звільнених населених пунктів попередили про небезпеку повернення до своїх будинків

Війська окупантів, яких виганяють з півночі України, залишають по собі величезну кількість мін та розтяжок, а тому повертатися на звільнені території поки що небезпечно.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 1 квітня.

"На півночі нашої країни йде відступ окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють із боями. Десь вони самі залишають позиції", — сказав він.

За словами Зеленського в місцях, які перебували під контролем росіян, спостерігається "суцільна катастрофа", а тому мирним громадянам повертатися у свої будинки поки що рано.

Він зазначив, що перша причина у тому, що бомбардування можуть продовжуватися. Друга ж причина полягає в тому, що росіяни залишають по собі безліч мін і розтяжок.

"Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла вбитих людей", — сказав він і закликав місцевих жителів почекати, поки з територій приберуть усі вибухонебезпечні предмети та можна буде впевнено сказати, що обстрілів більше не буде.

Як повідомлялося раніше, українські військові у п’ятницю повністю звільнили Бучу, Гостомель та Ірпінь від військ противника.

Загалом ЗСУ повернули під контроль України близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.