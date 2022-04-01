Бої під Києвом: у мережі пишуть про звільнення ще кількох міст

Росіяни покинули українські міста, зазнавши серйозних втрат.

У п'ятницю, 1 квітня, у мережі з'явилася інформація, що українські військові звільнили від російських загарбників одразу три населених пункти Київської області. Мова про Бучу, Бородянку та Гостомель, передає "Телеграф".

Так, журналіст та блогер Анатолій Цаплієнко у власному Telegram-каналі повідомив про звільнення міста Бородянка від ворогів.

"Бородянка під контролем ЗСУ", — написав він та підкріпив фото з українськими військовими та національним прапором біля відділку поліції.

Цаплієнко повідомив про звільнення Бородянки

Тим часом з'явилася інформація й про звільнення міста Буча. Про це повідомила депутат міської ради Катерина Українцева, зазначивши, що це сталося завдяки Збройним Силам України.

Депутат Українцева повідомила про звільнення Бучі

Крім того, 1 квітня від російських солдатів вдалося деокупувати Гостомель. Про це на відео, яке розповсюдив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, повідомив військовослужбовець ЗСУ.

"Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований, і найближчим часом ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони, звичайно ж, зазнали там втрат. Але російські солдати йдуть на*уй і своїх кидають. Це вже факт, перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!", — заявив український воїн.

Військовослужбовець повідомив про звільнення Гостомеля від росіян

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях ЗСУ нарешті повернули під контроль України. Завдяки грамотно проведеним контратакам української армії окупанти були розбиті або втекли, подекуди кидаючи свою техніку.