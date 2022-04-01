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Бої під Києвом: у мережі пишуть про звільнення ще кількох міст

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наслідки обстрілів міста Буча на Київщині Новина оновлена 01 квітня 2022, 16:38
Наслідки обстрілів міста Буча на Київщині

Росіяни покинули українські міста, зазнавши серйозних втрат.

У п'ятницю, 1 квітня, у мережі з'явилася інформація, що українські військові звільнили від російських загарбників одразу три населених пункти Київської області. Мова про Бучу, Бородянку та Гостомель, передає "Телеграф".

Так, журналіст та блогер Анатолій Цаплієнко у власному Telegram-каналі повідомив про звільнення міста Бородянка від ворогів.

"Бородянка під контролем ЗСУ", — написав він та підкріпив фото з українськими військовими та національним прапором біля відділку поліції.

Цаплієнко повідомив про звільнення Бородянки
Цаплієнко повідомив про звільнення Бородянки

Тим часом з'явилася інформація й про звільнення міста Буча. Про це повідомила депутат міської ради Катерина Українцева, зазначивши, що це сталося завдяки Збройним Силам України.

Депутат Українцева повідомила про звільнення Бучі
Депутат Українцева повідомила про звільнення Бучі

Крім того, 1 квітня від російських солдатів вдалося деокупувати Гостомель. Про це на відео, яке розповсюдив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, повідомив військовослужбовець ЗСУ.

"Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований, і найближчим часом ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони, звичайно ж, зазнали там втрат. Але російські солдати йдуть на*уй і своїх кидають. Це вже факт, перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!", — заявив український воїн.

Військовослужбовець повідомив про звільнення Гостомеля від росіян

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях ЗСУ нарешті повернули під контроль України. Завдяки грамотно проведеним контратакам української армії окупанти були розбиті або втекли, подекуди кидаючи свою техніку.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Буча #Бородянка #Гостомель
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