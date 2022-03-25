Українські військові звільнили від окупантів два населені пункти: подробиці

ЗСУ відкидають росвійська назад.

На 30-й день протистояння російським окупантам українські військовослужбовці звільнили від загарбників кілька населених пунктів у Херсонській та Харківській областях.

Про це у Facebook повідомили очільники міст.

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У Херсонській області, за словами міського голови Апостолівської міської ради Андрія Оси, Збройні Сили України здійснили блискавичний контрнаступ та звільнили від ворога Нововоронцовку.

Нововоронцовка знаходиться на межі Херсонської та Дніпропетровської областей

Тим часом начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що наші воїни у Харківській області відбили та зачистили від окупантів Малу Рогань.

Село Мала Рогань звільнили від окупантів 25 березня

Нагадаємо, що днем раніше українським військовослужбовцям вдалося звільнити важливий населений пункт у Київській області, знищивши близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки. А 25 березня у Сумській області розпочалася зачистка від окупантів одного з великих міст в Охтирському районі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, втрати серед особового складу окупантів перевалили за 16 тисяч. Крім того, за 30 день війни російська армія втратила майже 600 танків, 115 літаків, 125 вертольотів та тисячі одиниць іншої техніки.