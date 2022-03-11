ЗСУ звільнили від ворога кілька населених пунктів

росвійська відкидають назад

У Чернігівській області українські військові тіснять озброєних російських загарбників. Вони звільнили п’ять населених пунктів від окупантів і захопили два бронетранспортери ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Вони зазначили, що російські військові деморалізовані, а офіцери в паніці через те, що їх покинуло вище керівництво. Це дозволило підняти над українськими населеними пунктами синьо-жовтий стяг.

Захоплені бронетранспортери будуть направлені на службу України.

Чернігів та область — одні з тих, що бомбили окупанти. В обласному центрі — численні руйнування. Чернігівська область розташована на півночі України, туди загарбники вдерлися у перші дні нападу. Згідно з останньою зведеною картою — частина регіону в тимчасовій окупації росії. Також у зоні бойових дій з півночі та північного сходу Харківська та Сумська області. На Харківщині нещодавно звільнили місто поблизу обласного центру.

Як раніше писав "Телеграф", українські військові не лише відбивають назад українські населені пункти, а й успішно ліквідують окупантів та їхню техніку.