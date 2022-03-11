Війна - день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів

Оперативна інформація про перебіг російсько-української війни 11 березня.

Війна, яку оголосив Україні кривавий диктатор володимир путін у ніч на 24 лютого, триває вже шістнадцятий день поспіль. За цей час українським воїнам вдалося ліквідувати понад 12 тисяч окупантів, знищити сотні одиниць військової техніки та остаточно зірвати плани Кремля щодо бліцкригу в Українї, суттєво погіршивши переговорну позицію російської влади. Армія окупантів пришвидшеними темпами втрачає сили й майже не може протистояти українським військовим. Від відчаю російські загарбники почали тероризувати мирне населення. Рашисти б'ють авіацією по житлових кварталах, зривають "гуманітарні коридори", скидають бомби на лікувальні заклади, які не становлять жодної загрози — все це говорить про те, що ворог навіть не сподівався на таку відсіч і зараз б'ється в агонії, адже розуміє, що йому не вийти переможцем з цієї війни.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" публікує найважливіші події, що відбулися в Україні 11 березня, а оперативна інформація про перебіг подій в Україні доступна у телеграм-каналі за цим посиланням.

23:00 Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Чугуївському районі (Харківська область) знищили колону військової техніки окупанта.

Український "Байрактар" знищив на Київщині ворожий пункт управління.

лукашенко та путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки, заявляють у Мінську.

"Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки. У свою чергу Білорусь наростить постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції", — цитують прес-секретаря лукашенка білоруські ЗМІ.

22:00 Ціни на продукти харчування у всьому світі можуть зрости на 20%, якщо війна росії проти України затягнеться.

Рашисти почали обстрілювати Миколаїв із північно-східної сторони.

21:00 Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців із України.

У Сумській області перебувають 74 російські військовополонені, повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Живицький.

20:00 The Wall Street Journal написало, що Байден особисто поставив хрест на поставках польських Міг-29 Україні, продемонструвавши слабкість НАТО.

18:00 Джо Байден після розмови з Володимиром Зеленським звернувся до нації. Головні заяви:

США вводять повні блокуючі санкції проти членів Держдуми та керівників російських банків, що потрапили під санкції;

Заборона на імпорт алкоголю, діамантів, ікри та морепродуктів із росії;

Заборона на постачання в росію предметів розкоші — автомобілів, дорогого одягу та ювелірних виробів;

Країни G7 домагатимуться, щоб росія не змогла отримувати гроші у МВФ, Світовому банку та інших фінансових інституціях;

Також США, ЄС та G7 скасують режим найбільшого сприяння у торгівлі з рф;

Американська влада отримає повноваження забороняти своїм резидентам інвестувати в будь-який сектор економіки рф;

США не воюватимуть із росією в Україні, це загрожує Третьою світовою, але захищатимуть територію НАТО;

Росія заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні.

17:00 росія таки вчинила обіцяну провокацію — літаки рф обстріляли кілька сел в Білорусі. Щоправда і путінські, і лукашенківські пропагандисти про ситуацію мовчать. Влада Білорусі заперечила факт авіаудару.

А в Мелітополі окупанти викрали мера міста Івана Федорова.

16:00 Міністр оборони Олексій Резніков зробив термінову заяву щодо планів російської провокації з метою повноцінно втягнути Білорусь у війну з Україною.

Полонені російські льотчики дають прес-конференцію: розповідають, як вони бомбили Україну і що тепер думають із цього приводу.

Тим часом екс-нардеп Олег Ляшко не витрачає часу — він вирішив навідатися до будинку втікача народного депутата та зрадника Іллі Ківи.

15:00 Ексканцлер ФРН Герхард Шредер, як стало відомо, у четвер літав до росії, щоб зустрітися з володимиром путіним. Темою зустрічі стало припинення війни в Україні.

Командувач 29-ї армії Східного військового округу (ВВО) росії генерал-майор Андрій Колесніков був убитий в Україні.

"Мати драконів" Емілія Кларк теж підтримує Україну.

14:00 Президент Володимир Зеленський виступив з новим зверненням, у якому вимагає від Заходу нових санкцій проти рф через ранкові обстріли.

Головне управління розвідки попередило про підготовку росіянами теракту на ЧАЕС з метою звинувачення української сторони.

13:00 У путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.

У розвідці США припускають, що росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною для тактичної вигоди, оскільки кривавий диктатор владимир путін не має стійкої, незмінної мети у війні проти України.

Ворог на кількох напрямках припинив наступати: нове зведення Генштабу

Голодні окупанти — 29 голів — зі складу так званої армії росії були взяті в полон при спробі дезертирства на Сумщині.

12:00 У Чернігівській області військові спільно з місцевими силами опору звільнили від окупанта 5 населених пунктів.

11:00 Російський диктатор володимир путін пригрозив Україні "імпортом" найманців з Близького Сходу.

10:00 Невизнаний президент Білорусі лукашенко прибув до Москви на переговори з путіним. Тим часом Генштаб ЗСУ опублікував втрати росіян станом на 11.03:

понад 12 тисяч осіб;

353 танки;

125 артилерійських систем;

1 165 броньованих машин;

58 систем ракетно-залпового вогню;

31 засіб ППО;

57 літаків і 83 гелікоптери;

558 одиниць автотехніки;

3 кораблі/катери;

60 цистерн;

7 БПЛА та інше

09:00 В результаті обстрілу аеропорту в Луцьку загинуло двоє військовослужбовців, шестеро поранені. На Херсонщині російські військові, яких відкинули з-під Миколаєва в авральному порядку будують укріплення, намагаючись окопатись на адмінмежі областей. Під Києвом, за даними українського Генштабу, так звані "кадирівці" закривають російським військам відступ.

Паралельно з цим в "Енергоатомі" заявили про повну відмову від імпорту ядерного палива з рф.

08:00 Українська влада підтвердила, що удари в Луцьку та Івано-Франківську були нанесені по аеропортах. Тим часом особливо пройти вперед у росіян не вдається — техніка йде, але тили вони не контролюють.

07:00 У Луцьку вдарили по аеропорту, по Дніпру завдано авіаудару (за попередніми даними ДСНС — 1 особа загинула). Також чутно вибухи в Івано-Франківську. Зазначимо, що удари по авіаінфраструктурі на Заході країни прогнозувалися через розмови про передачу Україні польських літаків Міг-29. Більшість аеродромів на Сході, Півночі, Півдні та Центрі раніше вже зазнавали атак.

06:00 Перші вибухи з початку війни пролунали у Луцьку та Дніпрі. В Луцьку стовб диму в районі аеропорту видно здалеку.

05:00 Після п'ятої години спекотних дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Через війну проти України країни G7 готують проти росії новий пакет санкцій, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні.

"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій", — сказала вона і зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб домогтися послаблення російської економіки.

04:00 Міжнародний валютний фонд не вважає малоймовірним дефолт росії за зовнішнім боргом та прогнозує глибоку рецесію російської економіки через розв'язану проти України війну. Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва.

Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у росії, а також не затверджуватиме рішення про інвестиції та розширення в росії, йдеться в повідомленні компанії.

03:00 Платформа Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram поміняла свою політику щодо мови ненависті та дозволила користувачам в окремих країнах публікувати заклики до знищення російської армії, диктатора володимира путіна чи посібника терористів олександра лукашенка.

Mars припиняє інвестувати в бізнес на території росії, а також імпортувати та експортувати продукцію. Серед брендів компанії – батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жувальна гумка Orbit, корми для домашніх тварин Whiskas та Pedigree.

Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність у росії та завершує існуючі зобов'язання в країні.

02:00 Військово-космічні сили росії за добу 10 березня скоротилися на 10 літаків, звітують у Повітряних силах ЗСУ.

01:00 Білоруський диктатор Лукашенко дозволив пересування російських ракет залізницею Білорусі, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

00:00 Президент України Володимир Зеленський виступив з черговим звернення.

За його словами, росіяни продовжують тримати Маріуполь (Донецька обл.) і його жителів в заручниках. І зірвали прибуття до обложеного міста гуманітарного конвою. Таким чином, підкреслив Зеленський, світ має визнати, що росія — держава-терорист.

Президент України також підкреслив, що у країні немає та не розробляється хімічна зброя, як і будь-яка інша зброя масового ураження.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну — 26 лютого — розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфу": "Війна — день 15: бомбардування України триває, а українцям дозволили вбивати окупантів".