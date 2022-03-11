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Ляшко під час війни проник у будинок Ківи (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Ляшко прийшов до Іллі Ківи у гості Новина оновлена 11 березня 2022, 15:33
Олег Ляшко прийшов до Іллі Ківи у гості

Ківа раніше покинув країну.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну одіозний український політик Олег Ляшко вирішив нагадати про себе, відвідавши будинок народного депутата України Іллі Ківи, який втік із країни.

На безглуздість дій Ляшко звернув увагу блогер Василь Крутчак на своїй сторінці у Facebook.

Разом із Ляшком будинок Ківи відвідав його соратник з "Радикальної партії", колишній нардеп 8-го скликання Дмитро Лінько. На думку Крутчака, Ляшка та його соратникам не варто було ходити до будинку Ківи, який, безумовно, має бути покараний. Блогер згоден, що все майно нардепа має бути конфісковане на потреби армії, однак це має робити держава, а не Ляшко, який під час війни намагається набрати політичні бали. Василь порадив екснардепам піти працювати на блокпости.

Увага. На відео є ненормативна лексика.

"Скаржився, що 500 квадратів — маленька квартира. Два квадратні метри буде тобі, зрадник чортів", — заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.

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#Олег Ляшко #Ілля Ківа
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