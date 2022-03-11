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На Харківщині спецназ ЗСУ розбив танкову колону окупантів: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ССО України Новина оновлена 11 березня 2022, 22:10
ССО України

Спеціальні сили б’ють загарбників.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну сили спеціальних операцій Збройних сил України в Чугуївському районі (Харківська область) знищили колону військової техніки окупанта.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своєму telegram-каналі.

За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Декілька ворогів, покинувши техніку, зникли в лісовій місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та по можливості інформувати про місцезнаходження ворога.

"Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!" — Написав Синєгубов.

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по лікарні в Харківській області. Крім того, в ніч на п’ятницю загарбники знову обстріляли Харків, внаслідок чого під удар потрапила дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів, заснований на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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