Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста

Оперативно про головне 6 березня

Настав 11 день повномасштабного вторгнення росії в Україну і з кожним новим днем стає очевиднішим те, що кривавий диктатор володимир путін не зміг досягти потрібних йому результатів. Тим часом сама Україна стає сильнішою з кожним днем, а українці не втрачають своєї рішучості в бажанні викинути окупанта зі своєї землі. Водночас мирні міста продовжують зазнавати ракетних обстрілів і бомбардувань.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме мешканців нашої країни про всі важливі події, що відбулися в Україні 6 березня. Але ви також можете оперативно стежити за тим, що відбувається в нашому каналі Telegram за цим посиланням .

00:47 За 10 днів з початку вторгнення росії Україну лави Сил територіальної оборони поповнилися сотнею тисяч бійців.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі " Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні ".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: " Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну ".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками"

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".