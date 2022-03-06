По Вінниці росіяни вдарили із Придністров’я? Заява військових

Сьогодні по Вінниці було завдано 8 ракетних ударів

Ракети, що потрапили в Вінницький аеропорт, за попередньою інформацією, були випущені з Придністров’я.

Про це повідомляє Військове телебачення України.

"Сьогодні близько другої години дня по цивільному аеропорту та військовій частині, яка є на реконструкції, де немає техніки, ворог завдав ракетного удару, 8 ракет, орієнтовно з Придністров’я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось", — зазначив військовий журналіст Юрій Ігнат.

Додамо, внаслідок вибухів сталася пожежа. Наразі на місці працює Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав лідерів західного світу забезпечити гуманітарну повітряну зону над Україною або принаймні надати Україні літаки, щоб вона могла себе захищати.

Тим часом у мережі з’явилося відео очевидців, які зафільмували політ однієї з восьми ракет на Вінницю.

Нагадаємо, що влада України продовжує закликати країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.