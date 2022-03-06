У Вінниці російські нацисти завдали ракетного удару по аеродрому (фото, відео)

Новину про обстріл підтвердив губернатор області Сергій Борзов

На 11-й день повномасштабної російсько-української війни окупанти ракетами обстріляли аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Внаслідок вибухів сталася пожежа. Наразі на місці працює Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Очевидці та ЗМІ публікують фото та відео, на яких видно стовп чорного диму з місця ймовірного влучення ворожих ракет.

Аеропорт "Вінниця" знаходиться за 10 км від обласного центру.

Нагадаємо, що на одинадцятий день війни російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Від обстрілів загинуло вже щонайменше 38 дітей, тоді як ще 71 дитина постраждала.