Українські діти гинуть під обстрілами та бомбардуваннями рф: озвучено сумну статистику

І це лише перші дані

За перші 10 днів війни в Україні загинуло вже щонайменше 38 дітей, тоді як ще 71 дитина постраждала.

Такі дані оприлюднила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Телеграф".

У Маріуполі загинув півторамісячний хлопчик, — там окупанти нібито погодилися відкрити коридор для евакуації, після чого відкрили вогонь.

У Бучі, яка оточена ворожими військовими, і куди не може пробитися гумдопомога, двоє поранених дітей загинули, оскільки їм не змогли надати необхідну медичну допомогу.

Коли люди намагалися евакуюватися з Ірпеня, по ним теж відкрили вогонь, через що загинули ще двоє дітей.

Один хлопчик після кількох днів перебування у бомбосховищі в Харкові захворів на пневмонію і помер. Йому було лише 40 днів від народження.

Після авіаудару по Білій Церкві було пошкоджено 15 приватних будинків з дітьми та старими людьми. Точна кількість жертв невідома.

У укриттях за направленням Гостомель-Буча-Ірпінь ховаються до 70 дітей, серед яких є постраждалі, але волонтерів та лікарів до них не пускають.

І це лише частина втрат, бо через бойові дії неможливо підрахувати всіх жертв.

Так, Денисова звернулася до міжнародних правозахисних організацій із закликом вжити заходів та посилити тиск на рф.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни розстріляли в Києві автомобіль із цілою родиною, одна дівчинка загинула на місці, а її брат із сестрою потрапили до лікарні.

При спробі штурму на Миколаївському напрямку військові рф розстріляли директора школи.