Кілька діб під обстрілами без світла і зв'язку: Буча благає про допомогу

Окупанти несуть розруху та смерть

Буча Київської області, над якою ще кілька днів тому підіймали переможний український прапор, знову знаходиться під сильними обстрілами російських нацистів. Окупаційні війська тероризують місцеве населення, лишаючи людей без комунікацій та продуктів.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради, висловлюючи прохання про допомогу.

За словами чиновників, наразі кожна доба у Бучі — це справжня боротьба за можливість вижити. Кілька діб поспіль містяни лишаються без мобільного зв'язку, тепла і світла. Також є проблеми із продуктами харчування, особливо у тих містян, які обмежені у пересуванні або хворі.

Дехто вже понад десятки годин не чув рідних і не знає, чи вони в порядку та взагалі живі. Більшість бучанців не виходять із підвалів, адже російська орда постійно обстрілює житлові квартали і навіть безпосередньо людей.

Збільшилася кількість випадків мародерства, росіяни спокійно грабують магазини, будинки і автомобілі у пошуках їжі чи якихось багатств.

Доставка гуманітарних вантажів поки що є неможливою — на підступах до міста знаходяться ворожі війська.

У Бучі просять і владу, і військових звернути увагу на містечко, аби дозволити його жителям вижити та вирватися з полону окупантів.

Нагадаємо, що атака путінських військових продовжується і на інших гарячих напрямках фронту. Так, Харків був обстріляний кілька разів у ніч на 6 березня, що спричинило не одну пожежу та руйнацію об'єктів інфраструктури.

Також значний удар був завданий по населеним пунктам Житомирської області — зруйновані десятки приватних будинків, є загиблі.