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Росіяни обстріляли у Києві авто: загинула дівчинка з батьками, ще двоє дітей у лікарні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Четверокласниця не пережила обстрілу Новина оновлена 27 лютого 2022, 07:33
Четверокласниця не пережила обстрілу

Брату та сестрі дівчинки намагаються допомогти

У суботу, 26 лютого, на третій день вторгнення Росії в Україну, ворожі диверсанти обстріляли автомобіль із сім’єю у спробі захоплення Києва, — внаслідок цього загинула маленька дівчинка з батьками, а ще двоє дітей борються за життя у столиці.

Про це мама одного із однокласників загиблої дівчинки розповіла LB.ua.

Зазначається, що автомобіль рухався вулицею Олени Теліги, коли ним відкрили вогонь російські диверсанти.

Де знаходиться вулиця Теліги на карті Києва
Де знаходиться вулиця Теліги на карті Києва

У машині було троє дітей із батьками. Дорослі загинули, як і їхня дочка-четверокласниця на ім’я Поліна.

Загибла Поліна
Загибла Поліна

Ще двоє дітей постраждали — сестра загиблої дівчинки з серйозним кульовим пораненням у реанімації 17-ї лікарні, а брат в Охматдіті.

Школа збирає гроші на допомогу потерпілим дітям, переказати гроші можна на картку — 4149 4390 4739 5375.

Як повідомляв "Телеграф", за вчорашніми даними у перші три дні битв з росіянами загинуло близько двохсот українців, однак і ЗСУ дати успішну відсіч ворогові, — їхні втрати йдуть уже на тисячі.

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#Київ #Діти
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