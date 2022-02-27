Росіяни обстріляли у Києві авто: загинула дівчинка з батьками, ще двоє дітей у лікарні

Брату та сестрі дівчинки намагаються допомогти

У суботу, 26 лютого, на третій день вторгнення Росії в Україну, ворожі диверсанти обстріляли автомобіль із сім’єю у спробі захоплення Києва, — внаслідок цього загинула маленька дівчинка з батьками, а ще двоє дітей борються за життя у столиці.

Про це мама одного із однокласників загиблої дівчинки розповіла LB.ua.

Зазначається, що автомобіль рухався вулицею Олени Теліги, коли ним відкрили вогонь російські диверсанти.

Де знаходиться вулиця Теліги на карті Києва

У машині було троє дітей із батьками. Дорослі загинули, як і їхня дочка-четверокласниця на ім’я Поліна.

Загибла Поліна

Ще двоє дітей постраждали — сестра загиблої дівчинки з серйозним кульовим пораненням у реанімації 17-ї лікарні, а брат в Охматдіті.

Школа збирає гроші на допомогу потерпілим дітям, переказати гроші можна на картку — 4149 4390 4739 5375.

Як повідомляв "Телеграф", за вчорашніми даними у перші три дні битв з росіянами загинуло близько двохсот українців, однак і ЗСУ дати успішну відсіч ворогові, — їхні втрати йдуть уже на тисячі.