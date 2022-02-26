Тисячі солдатів та сотні одиниць техніки: втрати Росії після вторгнення в Україну

Бойові дії продовжуються

Вторгнення Росії до України триває третій день. Російським окупантам протистоїть українська армія та тероборона, і війська загарбників зазнають втрат.

В Офісі президента повідомляють, що за два дні атаки РФ втратила понад 3,5 тисячі солдатів загиблими і майже дві сотні полоненими.

У Міноборони трохи менш оптимістичні в оцінці, але називають попередню цифру у 3000 убитих ворогів. Про це повідомила замміністра Ганна Маляр. За її даними, на 6 ранку суботи 26 лютого у техніці у противника також значні втрати:

бойові броньовані машини — 536,

танки — 102,

автомобілі — 17

гармати — 15,

літаки — 14,

вертольоти — 8.

Також знищено один ЗРК БУК.

У Міноборони також повідомляють про передислокацію ворога у прикордонні з Україною. Російські війська продовжують авіаудари за аеродромами, українськими захисниками. "Гаряче" на сході, півночі Київщини, авіаудари були у районі Сум, Полтави, Маріуполя. З чорноморської акваторії загарбники стріляють крилатими ракетами.

Згідно з оперативним зведенням, українські війська дізналися, де знаходяться танки в районі Шумського та "Гради" біля Косівщини. У районі Південного та Одеси противник застосовував авіацію, по аеродрому Озерне та цивільним об'єктам у Київській області.

На Слобожанщині ЗСУ ворога зупинили, Харківську область обороняють, а в Охтирці точаться міські бої. На півдні поблизу Коблева вогнем захисників України знищено катери супротивників та до 20 ворогів із ДРГ.

Один із знищених літаків ворога — військово-транспортний літак ІЛ-76МД із десантом російських окупаційних військ на борту.

Як зазначають у Міноборони, керують тактичною авіацією з Білорусі та окупованого Криму. Поблизу білоруського міста Мозир виявлено батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного військового округу Росії, які можуть бути застосовані для ударів по об’єктах на території України.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з найнеспокійніших ночей України була у Києві, де ворог штурмував Київ.