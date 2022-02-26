Вибухи та стрілянина у Києві: ворог штурмує ТЕЦ-6, вуличні бої у районі метро "Берестейська"
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У Києві вночі — численні вибухи та стрілянина
Російські війська продовжують наступати. У Києві вночі точаться вуличні бої, чути сильну канонаду.
Починаючи з другої години ночі суботи, 26 лютого, у різних районах столиці України жителі чують вибухи та стрілянину з автоматичної зброї.
Як повідомляє прес-служба Держспецзв’язку України, причина канонади та пальби на Лівому березі – спроба атаки росіянами ТЕЦ-6 у районі Троєщини. Там ЗСУ дають бій агресорам.
Численні вибухи та постріли чути і на правому березі столиці, зокрема, у Солом’янському районі.
Крім цього, очевидці повідомляють, що йдуть вуличні бої в районі станції метро "Берестейська", що на заході столиці.
Зважаючи на все, бої йдуть у районі розташованої там військової частини В0331, де дислокується 101-а окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ.
Як повідомлялося, важкі бої ведуть українські військові у Василькові на Київщині. Там російські війська намагаються висадити десант, однак їх дають відсіч.
Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українського народу заявив, що ця ніч буде складнішою за день. Зокрема, він попередив військових про те, що Росія задіює всі доступні їй сили, щоб зломити опір.
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