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Вибухи та стрілянина у Києві: ворог штурмує ТЕЦ-6, вуличні бої у районі метро "Берестейська"

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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У Києві вночі чути численні вибухи та постріли Новина оновлена 26 лютого 2022, 03:46
У Києві вночі чути численні вибухи та постріли

У Києві вночі — численні вибухи та стрілянина

Російські війська продовжують наступати. У Києві вночі точаться вуличні бої, чути сильну канонаду.

Починаючи з другої години ночі суботи, 26 лютого, у різних районах столиці України жителі чують вибухи та стрілянину з автоматичної зброї.

Як повідомляє прес-служба Держспецзв’язку України, причина канонади та пальби на Лівому березі – спроба атаки росіянами ТЕЦ-6 у районі Троєщини. Там ЗСУ дають бій агресорам.

Численні вибухи та постріли чути і на правому березі столиці, зокрема, у Солом’янському районі.

Крім цього, очевидці повідомляють, що йдуть вуличні бої в районі станції метро "Берестейська", що на заході столиці.

Зважаючи на все, бої йдуть у районі розташованої там військової частини В0331, де дислокується 101-а окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ.

101-а окрема бригада охорони ГШ ЗСУ на карті Києва
101-а окрема бригада охорони ГШ ЗСУ на карті Києва

Як повідомлялося, важкі бої ведуть українські військові у Василькові на Київщині. Там російські війська намагаються висадити десант, однак їх дають відсіч.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українського народу заявив, що ця ніч буде складнішою за день. Зокрема, він попередив військових про те, що Росія задіює всі доступні їй сили, щоб зломити опір.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Стрільба #Бої #Вибухи
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