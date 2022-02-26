Ця ніч буде важчою за день: Зеленський звернувся до українців (відео)

Глава держави заявив, що багато міст України продовжують перебувати під ударами Росії

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до громадян нашої країни.

Відповідне відео було опубліковано на його офіційній сторінці у Фейсбук.

За його словами, він провів низку переговорів з лідерами країн Заходу та домовився про надання Україні нової допомоги та підтримки.

"Наша головна мета — завершення цієї бійні. Втрати ворога дуже серйозні, це сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон, прийшли на нашу землю. На жаль, маємо втрати і ми", — сказав президент.

Він нагадав, що окупаційні війська обстріляли з реактивної артилерії дитячий садок у Ворзелі (Київська область), а також житлові будинки в Охтирці (Сумська область).

"Що це за війна проти українських дітей? Хто вони? Вони теж "неонацисти"? Чи солдати НАТО?", — запитав Зеленський.

Водночас він заявив, що ніч на 26 лютого буде складнішою, ніж день. Зокрема, він попередив військових про те, що Росія задіє всі доступні їй сили, щоб зломити опір.

"Цієї ночі вони підуть на штурм", — сказав він і заявив, що Україна має вистояти, оскільки її доля вирішується саме зараз.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала військове вторгнення за всіма напрямками рано вранці 24 лютого, після чого в Україні було введено воєнний стан.

У п’ятницю, 25 лютого, російські війська розпочали масштабну наступальну операцію на Київ, після чого до міста увійшли військовослужбовці Збройних Сил України.

Мер міста Віталій Кличко закликав мешканців міста без особливих потреб не залишати свої будинки, оскільки Київ вступив у фазу оборони.