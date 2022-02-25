ЗСУ заходять до Києва: що відбувається у місті

Столиця України готується до оборони

Формування збройних сил України заходять до Києва. Місто готове відбивати напад російських окупантів, які 24 лютого вторглися на територію України.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко у Facebook.

Денисенко зазначив, що у місті Київ роздали 18 тисяч автоматів усім охочим обороняти місто від російських окупантів. Крім того, у столиці було виявлено та знешкоджено всі диверсійні групи загарбників. Також у МВС заявили про вхід до Києва техніки ЗСУ. У міністерстві зазначили, що українцям не варто знімати та публікувати відео у мережу з пересуванням української техніки.

"Зараз у місто Київ заходить українська військова техніка для того, щоб стримувати оборону. Звертаюся до всіх киян, всіх тих, хто зараз знаходиться в Києві, будь ласка, не знімайте цю техніку, не знімайте пересування нашої техніки. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто", — заявив Денисенко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, щоб кияни не залишали без потреби свої будинки, адже місто вступило у фазу оборони. У столиці напередодні знищили групу російських диверсантів.