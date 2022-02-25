Диверсійні групи у місті: Кличко повідомив, що Київ вступив у фазу оборони

Киян просять не залишати своїх домівок без потреби.

У п’ятницю, 25 лютого, окупанти продовжують обстрілювати та наступати на українські території. Пріоритетним напрямком для агресора є Київ.

Мер столиці Віталій Кличко провів брифінг та закликав мешканців міста не виходити з будинків. Оскільки місто вступило у фазу оборони.

"Хочу закликати жителів районів нашого міста (залишайтеся вдома — ред.), щоб не наражатись на небезпеку. Місто вступило у фазу оборони. Деякі диверсійні групи проникли до міста. Усі, хто може захищати місто, має допомагати киянам відстояти Київ", — сказав Кличко.

Також Кличко закликав киян перебувати у приміщеннях будинку чи бомбосховищах. Іти в останні ще можна, як тільки почалася сирена, додав мер.

Зазначимо, що Київ другий день перебуває під ворожим обстрілом. Вночі та рано вранці 25 лютого в столиці були обстріли — пошкоджено кілька житлових будівель. ППО вдалося збити ракети на підльоті, але уламки однієї з них впали на житловий будинок. Також у Києві були помічені російські диверсанти у формі ЗСУ, які знищуються українськими військовими.

У столиці охочим стати до лав Тероборони роздали десятки тисяч автоматів.