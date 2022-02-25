Укр

Диверсионные группы в городе: Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Виталий Кличко Новость обновлена 25 февраля 2022, 15:00
Виталий Кличко

Киевлян просят не покидать собственных жилищ без надобности.

В пятницу, 25 февраля, оккупанты продолжают обстреливать и наступать на украинские территории. Приоритетным направлением для агрессора является Киев.

Мэр столицы Виталий Кличко провел брифинг и призвал жителей города не выходить из домов. Поскольку город вступил в фазу обороны.

"Хочу призвать жителей районов нашего города (оставайтесь дома — ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должна помогать киевлянам отстоять Киев", — сказал Кличко.

Также Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Уходить в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

Отметим, что Киев второй день находится под вражескими обстрелами. Ночью и ранним утром 25 февраля в столице были обстрелы — повреждены несколько жилых зданий. ПВО удалось сбить ракеты на подлете, но осколки одной из них упали на жилой дом. Также в Киеве были замечены российские диверсанты в форме ВСУ, которые уничтожаются украинскими военными.

В столице желающим встать в ряды Теробороны раздали десятки тысяч автоматов.

Теги:
#Киев #Россия #Вторжение
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