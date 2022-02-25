Группу россиян в форме ВСУ ликвидировали в Киеве (видео 18+)

Столица Украины под угрозой оккупантов

Сообщения о работе диверсионной группы переодетых россиян в Киеве, как оказалось, относились к нескольким фактам. В Минобороны уточнили, что машины ВСУ в столице в которых якобы были российские диверсанты оказались нашими. Это не те, которые пропали под Сумами.

Об этом сообщает замминистра Анна Маляр.

Автомобили оказались идентичными и были остановлены. Напомним, ВСУ потеряли шесть автомобилей, среди которых КРАЗ, ГАЗ-66 и ББМ "Козак".

Позднее появилась информация от советника главы МВД Антона Геращенко и пресс-службы сухопутных войск ВСУ об обезвреживании в Киеве диверсионной группы, выдававшей себя за военных Украины.

Видео содержит сцены военных действий 18+.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром в Киеве был возможен авиаудар, но тревога оказалась преждевременной. Ночью и ранним утром 25 февраля в столице были обстрелы — повреждены несколько жилых зданий. ПВО удалось сбить ракеты на подлете, но осколки одной из них упали на жилой дом.

Чтобы не допустить российские войска в столицу Украины были подорваны несколько мостов через реки на подходах к городу.

Также в Украине продолжаются столкновения по линии фронта — потерян Конотоп. Ведутся бои на юге Украины. Атака идет и через электронные средства связи — почту и соцсети. Украинцев предупреждают не переходить по непроверенным ссылкам.