Укр

ВСУ взрывают мосты под Киевом, сдерживая продвижение техники оккупантов в сторону Киева

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Мост на Иванковском направлении взорван Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:10
Мост на Иванковском направлении взорван

Взорваны мосты в Иванково и Романовке

ВСУ взрывают мосты под Киевом, сдерживая продвижение техники оккупантов в сторону Киева.

Так, по сообщению советника главы МВД Антона Геращенко, был взорван мост на Иванковском направлении.

Иванков находится на половине пути от границы до Киева. Возле Иванкова бойцы вооруженных сил Украины подорвали мост, чтобы остановить танковую колонну оккупационных войск, которая двигалась в сторону Вышгорода. После прохождения этого моста открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Кроме того, в селе Романовка Киевской области взорвали мост через реку Ирпень.

Как сообщал "Телеграф", продвижение российских танков на Киев с севера сегодня утром было приостановлено.

Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.

"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

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#Украина #Киев #Россия #Война
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